Попыткам оживления предпринимательской инициативы в Беларуси была посвящена дискуссия «Новые импульсы для развития предпринимательства в Беларуси», организованная на минувшей неделе «Либеральным клубом». В частности, среди таких попыток упоминались обновление состава и полномочий Совета по развитию предпринимательства при президенте, подготовка декрета «О развитии предпринимательства», подписание указа «О регулировании деятельности физических лиц», подготовка указа «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности» и другие законодательные новшества. Но достаточно ли революционен пакет изменений и какими могут быть новые стимулы экономического роста?

На этот и другие вопросы отвечали приглашенные на дискуссию эксперты. «Ежедневник» приводит точку зрения члена Совета республики, гендиректора компании «Хенкель Бауттехник» Сергея Новицкого.

- Раньше у нас жили на земле хозяева, сельскую продукцию выращивали, потихоньку дело свое поднимали. В Беларуси как раз была зона оседлости, много евреев здесь было, много умных людей затем в Америку уехало. Но здесь люди работали, занимались делом и никто особенно не мешал. Затем наступили, с моей точки зрения, не очень хорошие времена – большевизм, коммунизм. Началась борьба с раскулачиванием.

А сейчас у нас – возрождение хозяина. И нужно, чтобы человек ничего не боялся при ведении бизнеса. И государство в этом вообще не должно участвовать. Сегодня у нас проблема в том, что государство у нас является и регулятором, и владельцем того, что оно регулирует. Сегодня у нас 80% собственности находится в руках государства. Из нее по разным оценкам в разных отраслях промышленности 30-40% является токсичным активом, то есть не генерирует прибыль. Его все равно надо содержать, потому что он – государственный, наш. И возвращаясь к этому пакету документов, его идеологическая функция, во-первых, чтобы люди, занимающиеся надомным трудом, маникюром, педикюром, они не боялись. Так что документ этот революционный в той части, что в его разработке принял участие лично президент. С его участием было проведено три совещания. И лично президент продавливал этот документ, глава администрации, его помощники. Они были его инициаторами. И я видел, как министерства, ведомства упирались, не желая отдавать функции. Потому что отдавая функции, они отрезают себе источники финансирования.

Мы сегодня имеем в стране 900 административных процедур. Два года назад их было 700. И чиновничество генерирует источники трудностей. Потому что если есть у вас трудности, у них есть доход.

Всего в пакете принимаемых документов – 1 декрет и 9 указов. Но от этих документов доходы простых людей сейчас не изменятся. Они изменятся тогда, когда вырастет экономика. Но облегчится жизнь предпринимателей и доходы государства вырастут. И, если вы работаете в бюджетной сфере, ему будет из чего платить вам зарплату или пенсии пенсионерам.