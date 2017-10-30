Могилевская область планирует развить инвестиционное сотрудничество с Китаем
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
30 октября 2017
АА
Во время встречи заместителя председателя Могилевского облисполкома Виктора Некрашевича с заместителем мэра Такео Масадзи Китагавой сотороны определили основные направления развития сотрудничества.
У Могилевского региона есть конкретные наработки по сотрудничеству с Японией. Кроме поставок продуктов питания область готова возобновить экспорт могилевского текстиля, предложить японскому рынку бобруйские шины, могилевские лифты и другую конкурентоспособную продукцию.
"Мы также надеемся, что японские предприниматели заинтересуются нашими предложениями по организации бизнеса в Могилевской области. Для этого есть все необходимые условия, включая целый ряд преференций, которые могут быть интересны инвесторам", - отметил зампред.
Он также обратил внимание на заинтересованность области в развитии инвестиционного сотрудничества, для чего в СЭЗ "Могилев" разработан проект по созданию Белорусско-японской промышленной зоны, где основной акцент планируется сделать на производстве автокомпонентов.
"Мы открыты для сотрудничества в сфере образования, туризма и культуры, что поможет нам установить более тесные взаимоотношения и укрепить дружбу между народами", - подчеркнул Виктор Некрашевич.
В свою очередь Масадзи Китагава высказал заинтересованность в развитии взаимовыгодного межрегионального сотрудничества с Могилевской областью и, в частности, Шкловским районом, сообщила БЕЛТА.
"Это наш первый визит в Беларусь. Нам очень понравилась ваша страна, прежде всего красивая природа и гостеприимные люди. Одним из важных направлений развития двустороннего сотрудничества кроме экономического может стать развитие туризма", - заявил он.
Во время двухдневного визита в регион японские гости успели ознакомиться с работой промышленных предприятий, социальных объектов и достопримечательностями Могилева.
Как заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции и по совместительству в Испании Павел Латушко, вполне реально увеличить объем иностранных инвестиций, констатировав рост интереса европейского бизнеса к Беларуси.
Крупнейший госзаказ на открытых торгах в Беларуси достался в этом году эмиратской компании Vitry Middle East. В числе тех, кто получил куски бюджетного пирога, оказались Роман Абрамович и Алишер Усманов.