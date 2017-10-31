Банк «Решение»: добро как правило жизни

Банк «Решение» на системной основе принимает участие в проектах по социализации детей-аутистов. Нам этот проект интересен в принципе, — интересна попытка преодолеть симптомы аутистического спектра со стороны эмоциональной сферы с помощью театра.

И мы уверены, что это имеет эффект, потому что у детей повышается коммуникативность и когнитивные навыки, — заявил исполняющий обязанности председателя правления Банка «Решение» Сергей Будников на пресс-конференции, предварившей 19 октября начало работы в Минске первого международного форума «Театр и аутизм. Вопросы и ответы.

Позиция Банка основывается на том, что глобальный технологический прорыв с его небывалой скоростью добычи и распространения информации, с его цифровой экономикой и социальными сетями имеет противоречивые последствия.

«Социальные сети объединяют людей в сообщества… Но, с другой стороны, они их и разъединяют, потому что нужны не лайки, — нужно человеческий голос услышать! Родителям важно услышать голос своего ребёнка, который похвастается своими победами или же поделится своими маленькими поражениями», — сказал Сергей Будников. — И потому особенно важным становится поиск эффективных средств коммуникации с теми, кто переживает расстройства аутистического спектра.

По мнению корпорации Банка «Решение», каждая встреча со взрослым или маленьким аутистом превращается в призыв задуматься о самих себе. Делать добро не поздно нигде и никогда, но в попытках объять необъятное можно не увидеть того, что нуждается в помощи прямо здесь и сейчас. Поэтому Банк «Решение» последовательно содействует «Семейному инклюзив-театру и участвует в проведении настоящего международного форума по вопросам аутизма. По таким же причинам сотрудники Банка лично помогают одному из столичных детских домов.

«Мы — банк современный, цифровой. Мир стремительно меняется в сторону цифровых технологий. К примеру, банковская деятельность сегодня перемещается в маленький удобный смартфон, с помощью которого легко и просто оперировать деньгами», — подчеркнул руководитель Банка «Решение».

При этом банк даёт себе отчёт в том, что с середины 80-х годов прошлого века в мире прогрессируют расстройства аутистического спектра, умножая загадки и тайны человеческого сознания и не спеша с ответами. И эту закономерность необходимо изучить и понять.

«Мы уже давно знакомы с «Семейным инклюзив-театром и будем поддерживать их эксперимент, потому что он помогает конкретным семьям, конкретным человеческим жизням. Мы содействуем ему и будем оставаться в этом проекте и в будущем», — подтвердил Сергей Будников.

Делать добро тому, кто рядом; спешить на помощь, когда она остро необходима, — это не стратегия бизнеса, а правило жизни Банка «Решение».