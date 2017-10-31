Белорусская птица ищет рынки

В белорусском птицеводстве отчетливо вырисовывается проблема сбыта продукции. По мнению участников рынка, сегодня гораздо легче произвести качественную продукцию, чем ее реализовать.

В Беларуси птицеводческое направление в последние годы демонстрирует достаточно активный рост. Так, в 2016 году было произведено 611 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, а в этом году ожидается производство 635 тыс. тонн мяса птицы. Хотя Государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы было запланировано произвести только к 2020 году около 605 тыс. тонн.

И хотя в настоящее время экспорт мяса белорусской птицы осуществляется в несколько стран, основной рынок сбыта – по-прежнему Россия (около 95% экспорта). Однако, считают отраслевые эксперты, ситуация в ближайшие годы может принципиально поменяться. Сегодня Россия сама полностью обеспечивает себя мясом птицы и экспортирует его в другие страны. Все это чревато для Беларуси новыми барьерами. Кроме этого, неоднократно выражает претензии к белорусскому продовольствию Россельхознадзор, и на данный момент им закрыты поставки в Россию продукции ряда белорусских птицефабрик.

«Что касаемо нашего предприятия, за 9 месяцев прошлого года мы экспортировали в Россию 33% от всего объема произведенной продукции, в сентябре-октябре 2016 года этот показатель достиг уже 50%. А уже в ноябре прошлого года Россельхознадзор ввел запрет на поставки продукции с нашей птицефабрики, – отметила во время II Международного экспортного форума «Беларусь мясная» генеральный директор Витебской бройлерной фабрики Анна Норкус. – После того, как Россия закрыла поставки, мы оказались в той ситуации, когда нужно было быстро перераспределить рынок сбыта продукции».

Напомним, исходя из данных Белстата, за семь месяцев этого года белорусские поставки мяса птицы в Россию снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение физических объемов эксперты объясняют как в целом тенденциями рынка, так и ограничениями Россельхознадзора в отношении птицеводческих предприятий.

Конкуренция за рынки сбыта

Как отметила Анна Норкус, сегодня произвести качественную продукцию гораздо проще, чем ее реализовать.

Понятно, что увеличение производства в отрасли, ограничения на поставки со стороны России, – все это привело к перенасыщению рынка. И, по словам участников рынка, сегодня в Беларуси налицо жесткая конкуренция за рынки сбыта.

«Причем по готовой продукции конкурируют все переработчики без исключения, и естественно этим пользуются торговые сети, сталкивая производителей между собой и опуская цены часто ниже себестоимости», – сказала руководитель Витебской бройлерной фабрики.

«В общем, ситуация сложилась таким образом, что сегодня просто необходимо разгрузить внутренний рынок», – считает Норкус.

На взгляд участников рынка, выход из сложившейся ситуации, – срочно расширять каналы сбыта, выходя на внешний рынок.

«Что касается нашего предприятия, даже если восточная соседка откроет нам поставки, мы твердо понимаем, что нельзя делать ставку только на Россию. Ситуация с закрытием поставок в РФ сегодня подстегнула многие предприятия задуматься об освоении других рынков, и это правильно, – отметила она. – В целом нужно понимать, что нельзя сегодня все, что производится из мяса птицы, продать в одну страну. Нужно делать все возможное для выхода в страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, Китай, ЕС».

Сложности диверсификации

При этом Анна Норкус предупреждает, что конкуренция на данных рынках может быть еще серьезнее.

Поэтому надо в первую очередь делать ставку на более качественную продукцию с более низкой себестоимостью, полагает она.

«Освоение новых рынков сбыта часто медленный и дорогостоящий процесс. Ведь там не знают наш бренд, нашу продукцию, поэтому и относятся осторожно. Соответственно, мы не можем получить ту цену, которые имеют раскрученные бренды, например, бразильские, европейские. И нам приходиться соглашаться с той ценой, которую предлагают», – рассказала о сложностях выхода на новые рынки Анна Норкус.