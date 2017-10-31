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Глава ЕАБР пожаловался на несогласованность масштабных проектов в ЕАЭС

Экономика

31 октября 2017

АА

Несогласованность масштабных инфраструктурных проектов в ЕАЭС снижает эффективность инвестиций, заявил председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин на XII международной конференции «Евразийская интеграция» в Москве.

Глава ЕАБР пожаловался на несогласованность масштабных проектов в ЕАЭС

фото: пресс-служба ЕАБР

«Мы получаем дорогу через весь Казахстан, которая упирается в российское бездорожье… Потому что проект не согласован с транспортной стратегией России», — сказал он.

По его словам, многие проекты завязаны на Китай. Однако, чтобы эффективно работать с Китаем, заявил председатель ЕАБР, нужно применять китайские методы борьбы — «использовать энергию партнера в своих целях», так как перебить Китай, предложив большие льготы или меньшие ставки на ресурсы, нереально, передает TUT.by.

Дмитрий Панкин призвал дать больше полномочий наднациональным органам. Его поддержал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, который посетовал на то, что страны ЕАЭС ставят свои краткосрочные цели, а полномочий ЕЭК не хватает, чтобы действовать согласно долгосрочным целям. 

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