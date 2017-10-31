Минфин: внешний госдолг Беларуси за девять месяцев вырос на 2,7 миллиардов долларов
Экономика
31 октября 2017
АА
Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 октября 2017 года составил 16,3 млрд долларов, увеличившись с начала года на 2,7 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 19,5%, сообщает Минфин.
фото: Dev.by
За январь-сентябрь текущего года Беларусь привлекла внешние государственные займы на на 3,41 млрд долларов, в том числе 1,4 млрд долларов за счет размещения еврооблигаций, 600 млн долларов кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), 1,09 млрд долларов кредитов правительства и банков Российской Федерации, 194,5 млн долларов кредитов банков Китая, 122,6 млн долларов - Международного банка реконструкции и развития (МБРР), 3,9 млн долларов- Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
По данным Минфина, погашение внешнего государственного долга с начала года составило 821,1 млн долларов, в том числе 289,3 млн долларов – правительству РФ, 264,8 млн долларов – ЕВСР, 221,3 млн долларов – банкам КНР, 44,5 млн долларов – МБРР, 0,7 млн долларов – США, 0,5 млн долларов – ЕБРР и СИБ.
Внутренний государственный долг на 1 октября составил 9,4 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 8%.
Совокупный госдолг Беларуси вырос за январь-сентябрь на 4,4 млрд рублей, или на 12%, и составляет 41,4 млрд рублей.
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