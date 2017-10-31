Суриков: Беларуси не стоит ждать неуютных нефтегазовых «подарков» в преддверии 2018 года
Экономика
31 октября 2017
АА
Белорусско-российские нефтегазовые отношения не должны осложниться в канун Нового года, полагает посол России в Беларуси Александр Суриков.
фото: belnovosti.by
"Мы определились с ценой на газ, включая 2018 год. Нам нечего ждать каких-то неуютных подарков в преддверии года 18-го, на 18-й все решено", - сказал А.Суриков журналистам во вторник в Минске
Сейчас, по его словам, речь идет о 2019 годе и более далекой перспективе, о едином рынке газа. Сторонам необходимо выработать единые подходы по транзиту газа, отметил дипломат.
"Там тоже, вроде как, все определено, и сейчас идут разговоры, а как быть с транзитом. В зависимости от того или иного трубопровода, новый или старый, и длины плеча – разные могут быть подходы. Я думаю, подход выработается, или усредненный, или по конкретному газопроводу считать. Лишь бы это были фактические затраты, а не выдумывание чего-то", - сказал Александр Суриков, пишет interfax.by.
"Это будет единый рынок. Газ, биржевая цена или общая цена какая-то и плюс транзит", - добавил посол.
По его мнению, в нефтяной сфере у сторон также нет серьезных расхождений. Говоря об увязывании поставок нефти с транзитом белорусских нефтепродуктов через российские порты, Суриков отметил, что вопрос должен решаться в свете рентабельности таких поставок.
"Идут разговоры, высказано пожелание дозагрузить наши балтийские порты. Идет работа, не все так просто. Нужно снижение железнодорожных тарифов, вроде бы что-то обещано. Второе - услуги самого порта в сравнении с соответствующими прибалтийскими портами. В-третьих - скорость прохождения. Если железнодорожными вагонами, то там надо объехать петербургский узел. То есть идут переговоры, и если экономика покажет реальную рентабельность белорусских нефтепереработчиков – вопросов не будет. А если не будет показывать, надо просто договариваться, предлагать субсидии и т.д.", - сказал посол России.
"Я не вижу тут тоже каких-то системных споров. Вопросы чисто технико-экономические", - подытожил Александр Суриков.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин предложил прописывать для белорусских нефтеперерабатывающих заводов строгое обязательство использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.
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