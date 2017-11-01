290 миллионов избыточной ликвидности изъято из банковской системы Беларуси
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
01 ноября 2017
АА
В результате аукциона по первичному размещению облигаций Национальный банк изъял из банковской системы 288,06 млн белорусских рублей избыточной ликвидности.
К аукциону по первичному размещению облигаций были допущены заявки, содержащие 30 предложений от 13 участников со ставками от 8,79% до 10,49% годовых на общую сумму 571,59 млн белорусских рублей, сообщила БЕЛТА.
"Принято решение о признании аукциона состоявшимся, фактический объем размещения составил Br288,06 млн. Средневзвешенная ставка составила 8,89% годовых, удовлетворено 24 предложения от 11 участников", - информировали в Нацбанке.
Срок обращения облигаций - 7 дней. На 1 ноября остаток средств на корсчетах банков - 2,889 млрд белорусских рублей. Избыточная ликвидность свидетельствует о наличии значительной суммы свободных неиспользуемых денег в банковской системе. Применение инструментов по изъятию избыточной ликвидности обусловлено необходимостью достижения целей долгосрочного характера, оказывающих влияние на банковскую систему и экономику в целом.
В частности, это поддержание стабильности обменного курса, процентных ставок на определенном уровне, обеспечение стабильности и предсказуемости финансового рынка.
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