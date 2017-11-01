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Беларусь реализовала облигаций на сумму более 400 миллионов долларов в 2017 году

Экономика

ЕЖЕДНЕВНИК, 01 ноября 2017

АА

За 10 месяцев 2017 года Беларусь реализовала на внутреннем рынке долгосрочных облигаций на сумму более 400 млн долларов.

Беларусь реализовала облигаций на сумму более 400 миллионов долларов в 2017 году

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, с 1 января по 31 октября 2017 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 363,3 млн долларов и 51 млн евро. В том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализовано облигаций на 261,4 млн долларов и 50 млн евро.

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