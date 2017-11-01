Проблемная дебиторка белорусских предприятий в Литве составляет около 50 миллионов долларов

Литва входит в пятерку стран с самой большой дебиторской задолженностью перед белорусскими предприятиями. До российских объемов Литве далеко, но учитывая совершенно иное правое поле, проблема все же существует.

Как рассказала управляющий партнер юридической фирмы COBALT (Беларусь) Дарья Жук, просроченная дебиторская задолженность белорусских предприятий сегодня составляет около 4 млрд долларов. При этом, если отследить динамику за последние годы, становится понятно, что никакой эффективной работы по данному направлению не ведется. Какое-то время объем проблемной дебиторки может уменьшаться, но затем неизменно опять растет.

Наибольшая дебиторская задолженность белорусских предприятий приходится на Россию. За ней следуют Казахстан, Кыргызстан, Украина. Литва, доля которой в объеме дебиторской задолженности составляет всего 1,3%, между тем входит в пятерку самых проблемных стран для белорусского бизнеса и занимает первое место среди стран в Европейском союзе.

Проблемы с дебиторкой в Литве имеют строительный комплекс, торговля, промышленность, а также логистика и грузовые автоперевозки. Причины возникновения проблемной задолженности могут быть самые разные. Но среди основных Дарья Жук выделяет не совсем верное изначальное структурирование сделки и контрактных отношений. Белорусские компании, особенно государственные, так сильно хотят разгрузить свои склады и увеличить экспорт, что часто идут на беспрецедентные уступки контрагентам, не думая о последствиях. В первую очередь предоставляют значительную отсрочку по платежам непроверенным партнерам, не заботясь даже об обеспечении обязательств.

Как отметила Дарья Жук, многие просто не понимают, как важно бывает проверить своего нового торгового партнера, тем более, что в Литве это сделать значительно проще, чем в Беларуси, используя открытые базы данных. По словам эксперта, значительно проще предупредить проблему, чем потом ее решать. Ведь основная проблема взыскания дебиторской задолженности в Литве заключается в том, что там действует иное законодательство. Если партнера не удалось убедить рассчитаться в досудебном порядке, то затем судиться и долго и дорого. Это рискованные инвестиции, которые могут и не принести желаемого результата. В Литве довольно распространено и преднамеренное банкротство и другие способы уклонения от погашения задолженности, поэтому даже решение суда не гарантирует возврат долга.