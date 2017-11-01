Транзит товаров через границу Беларуси увеличился на четверть
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
01 ноября 2017
АА
Объем транзитных товаров, перевозимых через границу ЕАЭС в Беларуси, увеличился на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Так, за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем транзитных товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь, увеличился на 23%: железнодорожным транспортом - на 26%, автотранспортом - на 16%.
Данные цифры свидетельствует о повышении транзитной привлекательности Беларуси и создании благоприятных условий для пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба Таможенного комитета.
Этому содействуют оптимизация выполнения контрольных функций на границе, совместная с бизнесом реализация информационных и технологических проектов, в частности, электронного обмена информацией между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, а также автоматического выпуска товаров.
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