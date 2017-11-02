Беларусь и Узбекистан готовят новые проекты в сферах промышленности и инвестиций
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
02 ноября 2017
АА
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили вопросы, касающиеся развития сотрудничества между странами.
На встрече, прошедшей в Ташкенте, был обсужден ход подготовки к визиту Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан. Речь также шла об организации очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии.
От белорусской стороны ее возглавляет заместитель премьер-министра Михаил Русый. Планируется, что заседание пройдет в Минске, дата будет дополнительно согласована. На нем предполагается отработать вопросы, которые обозначили главы двух государств во время визита Президента Беларуси в Узбекистан в 2016 году.
Межправкомиссией будет утверждена дорожная карта торгово-экономического сотрудничества, подготовка которой уже на финальной стадии. Беларусь также предложила узбекской стороне подписать новый договор о торгово-экономическом сотрудничестве. Андрей Кобяков и Шавкат Мирзиеев обсудили конкретные проекты в промышленной кооперации, привлечение инвестиций.
В Узбекистане открыто представительство "Амкодора". Создано производство тракторов, в этом году из белорусских машинокомплектов уже собрано 150 единиц, и Беларусь рассчитывает на расширение этого сотрудничества. Таким образом, стороны уходят от простой торговли и развивают промышленную кооперацию, сообщила БЕЛТА.
В Узбекистане зарегистрированы 23 белорусские организации и два субъекта товаропроводящей сети. Кроме того, шла речь о сотрудничестве в области производства медпрепаратов, в сфере высоких технологий, о поставках лифтов для жилищного комплекса Узбекистана, дорожно-строительной техники и стройматериалов.
Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2017 году начинает восстанавливаться. За январь-август он вырос практически в два раза по сравнению аналогичным периодом 2016 года. При этом Беларусь увеличила экспорт в 2,6 раза до 52 млн долларов.
Максимальный товарооборот между странами был зафиксирован в 2012-2013 годах, когда белорусский экспорт доходил до 95 млн долларов. Узбекистаном принято решение об учреждении посольства страны в Минске, в ближайшее время ожидается назначение посла.
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