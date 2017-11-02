Беларусь стала лидером в ЕАЭС по накопленным инвестициям
Экономика
02 ноября 2017
АА
В 2016 году она получила 8,6 млрд долларов.
investorgold.ru
В 2016 году накопленные взаимные прямые инвестиции между странами, входящими в ЕАЭС, выросли на 15,9% до 26,8 млрд долларов, подсчитал Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР). С 2013 по 2015 годы их объем снижался.
Основной инвестор – Россия, доля которой в общем объеме вложений составила 78% в общем экспорте инвестиций, или 21 млрд долларов. Главными получателями остались Беларусь (8,6 млрд долларов) и Казахстан (8,2 млрд долларов). Накопленный объем прямых инвестиций в Россию достиг 5 млрд долларов, свидетельствуют расчеты ЦИИ ЕАБР.
Причем в 2016 г. взаимные прямые инвестиции стран ЕАЭС росли вдвое быстрее, чем в СНГ, замечает директор ЦИИ ЕАБР Евгений Винокуров. Основными факторами он называет укрепление российского рубля и восстановление экономической активности в России, сообщают Ведомости.
Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович перечисляет несколько причин роста инвестиций. «Во-первых, это ограничение возможностей инвестирования для российских госкомпаний в развитые страны после санкций США и ЕС», – говорит он. Вторую причину Голубович видит в желании российского правительства удержать ряд стран бывшего СССР в сфере экономического влияния, а третью – в отсутствии у Армении, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана возможности привлечь инвестиции откуда-либо, кроме России.
Свою роль сыграло и улучшение макроэкономической ситуации. Главный экономист БКС Global Markets Владимир Тихомиров связывает увеличение объема инвестиций с ростом цен на нефть и укреплением рубля. «Улучшение перспектив нефтяного рынка привело к увеличению инвестиций в этот сектор везде в мире, и Россия и ЕАЭС не стали исключением», – добавляет он.
Структура накопленных в России прямых инвестиций стран ЕАЭС сильно отличается от общей структуры взаимных инвестиций, свидетельствуют расчеты ЦИИ ЕАБР. Если в общем объеме основная часть инвестиций приходится на топливный комплекс (43,3%), а далее следует цветная металлургия (10,9%), то на 1-м месте среди инвестиций в Россию – химическая промышленность с долей 35,1% (в общем объеме ее доля составляет лишь 8,1%), на 2-м и 3-м местах – агропродовольственный и транспортный комплексы (15,8 и 14,2% соответственно), а топливный сектор занимает лишь 5-е место (12,5%).
Голубович напоминает, что почти весь химический комплекс республик бывшего СССР (за исключением Азербайджана) работал на российском углеводородном сырье. «Большинство крупных химических предприятий, в частности, Беларуси и Украины зависели от «Газпрома» и российских сырьевых компаний, поэтому «инвестиции» сейчас – это, как правило, плата по долгам за это сырье», – объясняет Голубович.
Инвестиции в аграрный и транспортный секторы растут на волне санкций и желания улучшить транспортные коридоры, идущие через Россию, считает Тихомиров. Например, существенный рост накопленных взаимных инвестиций Беларуси (с 2 млрд почти до 11 млрд долларов) мог стать следствием санкций: западные компании решили инвестировать в Россию не напрямую, а через белорусские филиалы.
Российские инвесторы в страны ЕАЭС – это в основном крупные компании, говорит зампред правления ЕАБР Константин Лимитовский. На начало 2017 г. на четыре компании – «Газпром», «Лукойл», «Вымпелком» и МТС – пришлось 19,5 млрд долларов накопленных инвестиций, или 56% от всех российских прямых инвестиций на постсоветском пространстве (включая страны, не входящие в ЕАЭС), свидетельствуют расчеты ЦИИ ЕАБР.
Средний бизнес пока за границу не идет, констатирует Лимитовский «Дело в том, что компании среднего эшелона более ограничены как в денежных средствах, так и в административном ресурсе», – объясняет он. Средние и малые российские компании не делают существенных инвестиций в страны ЕАЭС и в целом в страны бывшего СССР (кроме стран Балтии) из-за слабой правовой защищенности вложений. «Достаточно привести пример Украины», – отмечает Голубович. Дело в том, что только большие и государственные компании, действующие на основе межправительственных соглашений, могут быть защищены от резких изменений условий ведения бизнеса и захвата имущества. Еще одна причина – в том, что небольшие частные компании из России и других стран ЕАЭС предпочитают инвестировать в другие страны ЕАЭС и бывшего СССР через кипрские и иные иностранные компании с британской или другой западноевропейской системой права.
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