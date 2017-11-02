Беларусь вступит в ВТО в лучшем случае через два года
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
02 ноября 2017
АА
С учетом текущей скорости переговоров процесс присоединения Беларуси к ВТО займет как минимум еще два года. Такое мнение высказал председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО Кемаль Маденоглу.
"Процесс присоединения Беларуси к ВТО идет очень хорошо с учетом повышенного внимания Президента Александра Лукашенко. Все государственные структуры, включая межведомственную комиссию, министерства, работают усердно. Результат будет виден в скором будущем в Женеве. Если заинтересованность, вовлеченность белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится", - сказал Кемаль Маденоглу.
По его словам, члены ВТО заинтересованы в том, чтобы белорусская сторона четко понимала требования и правила, действующие внутри организации. В работе над подготовкой к вступлению большое внимание уделяется правилам экспорта и импорта внутри системы с акцентом на Евразийский экономический союз и с учетом внутренней экономической ситуации в Беларуси, инвестиционного климата и других особенностей.
"Важный момент - это начало финального переговорного процесса с учетом мнений членов ВТО, который ведется очень активно и позитивно. Добавились новые члены, которые поддерживают вступление Беларуси в организацию. Нужно продолжать с теми же усилиями", - отметил Кемаль Маденоглу.
Он также подчеркнул, что следование правилам ВТО, с одной стороны, ограничивает в действиях, с другой - дает большие возможности и позволяет быть для инвесторов предсказуемыми, что положительно скажется на активности вложений в развитие бизнеса, сообщила БЕЛТА.
"Обращая внимание на большое значение для белорусской экономики частного сектора, мы понимаем, что он столкнется с трудностями, связанными с необходимостью следовать определенным правилам. В то же время имеется большой опыт работы в ЕАЭС. Вступление в ВТО предполагает множество положительных эффектов, оно открывает новые возможности для экспорта продукции предприятий", - резюмировал председатель рабочей группы.
Кемаль Маденоглу сегодня встречается с представителями неправительственных организаций Беларуси - членами межведомственной комиссии по вопросам присоединения страны к ВТО, деловых кругов.
На встрече обсуждаются вопросы, связанные с возможностью вовлечения организаций и бизнес-ассоциаций в переговорный процесс, влиянием членства в ВТО на малый и средний бизнес.
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