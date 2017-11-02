Эксперты считают Беларусь одной из прогрессивнейших стран-новичков в атомной энергетике
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
02 ноября 2017
АА
Международные эксперты считают Беларусь одной из передовых стран среди других стран, проявивших интерес к атомной энергетике.
Это следует из материала "Атомная энергия - важный инструмент развития зеленой экономики", опубликованного Центром новостей ООН.
"К строительству своей первой атомной электростанции несколько лет назад приступила и Беларусь. В прошлом году Беларусь посетила Группа экспертов по ядерной безопасности. По результатам проверок международные эксперты назвали Беларусь одной из самых передовых стран среди ядерных новичков. Предполагается, что атомная электростанция в Беларуси будет введена в эксплуатацию до конца нынешнего десятилетия", - говорится в материале.
Отмечается, что в последние годы растет интерес к атомной энергетике. В настоящее время по всему миру строится 60 новых ядерных реакторов. Такие тенденции на энергетическом рынке отчасти обусловлены стремительным глобальным потеплением и уменьшением запасов нефти и газа.
Пути развития ядерной энергетики обсудили участники конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Абу-Даби. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано подчеркнул, что атомная энергия - надежный инструмент устойчивого развития.
В трехдневной конференции приняли участие 700 делегатов из 67 стран. Они отметили важную роль ядерной энергетики для продвижения "зеленого" экономического развития. Эксперты подчеркнули, что при эксплуатации объектов атомной энергетики практически не выделяется парниковых газов, вызывающих глобальное потепление.
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