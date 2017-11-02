Из кредиторов в инвесторы: как вывести страну из кризиса

Бизнес-сообщество и независимые экономисты предлагают преобразовать Национальный банк и всю банковскую систему из кредитора в национального инвестора для вывода страны из кризисных тенденций.

Как заявил на круглом столе в Минском столичном союзе предпринимателей экономический эксперт Евгений Довгель, сегодня наибольшую проблему Беларусь имеет в сфере финансов. На 1 июля 2017 года общий внешний долг страны по всем секторам экономики составил 39 млрд долларов (4,1 тыс. долларов на душу населения). Таким образом, на обслуживание госдолга страна тратит больше, чем на оборону, медицину, образование, cпорт вместе взятые. При этом предприятия финансируются нерационально и вместо инвестиционных ресурсов в основном используют кредитные. Это ведет к значительному повышению цены на продукцию и снижению ее конкурентоспособности.

Еще одной проблемой на пути к созданию конкурентоспособной экономики в Беларуси, по мнению эксперта, являются нерациональные налоговые условия.

"Представим себе такое производство США и Беларуси, в котором наши материальные издержки будут одинаковы. Сопоставив налоговую систему Беларуси, включая налог на землю, налог на топливо, налог на заработную плату, НДС с идеальной налоговой системой США, у которой налоги, в основном, из прибыли, становится понятным, что продукция выпускаемая в США, будет более конкурентоспособной, нежели продукция белорусских производителей", - заявил Евгений Довгель.

Отсутствие условий для инвесторов и мотиваций для работников также является значительной проблемой в белорусской экономике, cчитает эксперт. «Сегодняшний технологический мир давно не работает так, как работал на колхозном поле, где каждого нужно было погонять палкой, - отметил Евгений Довгель, - не страх наказаний за невыполнение заданий, а личный интерес и свобода людей побуждает их к успеху в бизнесе».

По мнению независимых экономических экспертов, для вывода Беларуси из кризисных тенденций необходимо преобразовать Национальный банк и всю банковскую систему. Они должны быть не кредиторами, а национальными инвесторами. При этом Нацбанк, имеющий в настоящее время убытки и долги, нужно наделить реальным государственным капиталом в виде ценных предприятий.

Кроме того, следует осуществить реструктуризацию кредитных долгов госпредприятий в пакеты акций, а также принять должные меры по развитию в государстве рынка ценных бумаг. Это поможет нынешним должникам произвести расчеты с текущими кредиторами.

Оптимизации требуют и налоги, которые должны рассчитываться по критерию обеспечения максимальной конкурентоспособности национального бизнеса как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

По мнению, Евгения Довгеля все эти меры в комплексе помогут обеспечить стабильность рубля, не прибегая к зарубежным займам, а также поднимут конкурентоспособность белорусских товаров.