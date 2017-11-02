Матюшевский: Беларуси не нужны дополнительные деньги

Комментируя переговоры с Международным валютным фондом, Василий Матюшевский подчеркнул, что получение кредита - это далеко не самое важное.

"По большому счету, у Беларуси нет необходимости в экстренном финансировании. У нас сбалансированная ситуация, мы достаточно четко обслуживаем свои обязательства. Нам не нужны дополнительные деньги. Взаимодействие с МВФ - это другая история. МВФ традиционно воспринимается инвесторами, участниками рынка как такой глобальный аудитор. Нам просто нужен диалог с МВФ, чтобы они подтверждали, что мы движемся в правильном направлении, что никаких угроз для инвесторов нет. Вот основная задача", - отметил Василий Матюшевский, сообщила БЕЛТА.

По его словам, диалог с МВФ ведется. "В ближайшую пятницу очередная миссия опубликует свой отчет и комментарий. Думаю, мы все увидим их оценку того, что мы делаем в стране", - сказал Василий Матюшевский.

Он констатировал, что очередное обсуждение программы с МВФ состоялось накануне. "У нас пока разошлись видения по скорости реализации некоторых действий. И мы объяснили почему: реформы ради реформы, наверное, это неправильно. Реформы проводятся для того, чтобы повысить эффективность чего-то и получить некий результат, который будет понятен и поддержан обществом. Это самое главное. Когда реформы не поддерживаются обществом, лучше такие реформы не проводить. Есть хороший тезис: дискредитация реформ хуже, чем их непроведение", - подытожил Василий Матюшевский.

