Отсутствие реформ увеличит структурную слабость белорусской экономики
Экономика
Андрей АЛЕКСАНДРОВИЧ,
02 ноября 2017
АА
Если дальнейшие реформы не будут продолжаться, это увеличит структурную слабость белорусской экономики.
Об этом заявила доктор Сату Кахконен, региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине на проходящей в Минске конференции "Кастрычніцкага эканамічнага форуму "Основы будущего".
Она выразила убеждение, что предпринятые в последнее время Беларусью меры помогли вернуть экономику на уровень умеренного роста. Однако данных мер оказалось недостаточно. Поэтому, на взгляд Сату Кахконен, необходимо, чтобы страна продолжала реформы, и шел поиск путей перемен.
По ее словам, Беларусь может попасть в ловушку медленного роста. Потому что рост белорусской экономики в 2 процента – это слишком мало для того, чтобы правительство могло достичь целей развития, которое оно установило для страны.
Кроме того, по словам Сату Кахконен, сейчас изменились так называемые драйверы роста: цены на сырье уменьшились, обороты торговли замедлились и есть определенные неясности в мировой экономике. Как результат – теперь стало сложнее работать в этой системе. Трудно извлекать преимущества от взаимодействия с Россией, учитывая цены на ресурсы.
При этом региональный директор Всемирного банка отметила, что нужно поднимать жизненные стандарты белорусского населения за счет реформ. «Думаю, население Беларуси этого заслужило», - подчеркнула экономист.
По ее словам, у нашей страны имеется огромный потенциал. В Беларуси живут очень образованные люди, развита инфраструктура, инженерные возможности, замечательное географическое положение. То есть у Беларусь может стать очень развитой, процветающей страной, если, конечно, «правильно использовать имеющиеся у вас возможности».
Сату Кахконен обратила внимание, что для процветания белорусского частного сектора необходимо провести три трансформации.
Первая заключается в улучшении конкурентной среды за счет усиления рыночных сил. Нужно реструктуризировать государственные компании. То есть необходимо, чтобы сам рынок распределял ресурсы.
Также нужно усилить защиту прав собственника. Инвесторы не будут приезжать, если не будет гарантий защиты прав собственника.
В-третьих, должна быть социальная инклюзия, гарантия социальной включенности. Сату Кахконен отметила, что социальная защищенность – это сильная сторона Беларуси. «Но в ходе экономических трансформаций нужно будет защищать людей. И нынешней системы регулирования безработицы будет недостаточно в новых условиях», - заверила Сату Кахконен.
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