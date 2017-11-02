Внешнеторговый оборот Беларуси вырос на 22,4 процента
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
02 ноября 2017
АА
Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-сентябре 2017 года достиг 45,1 млрд долларов. Об этом сообщил таможенный комитет.
Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-сентябре 2017 года увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля товарооборота со странами Содружества Независимых Государств составила 61%. Экспорт в страны СНГ увеличился на 23,1% до 12,8 млрд долларов, импорт - на 23,7% до 14,7 млрд долларов. Товарооборот со странами Европейского союза вырос на 22,5%.
Экспорт и импорт составил 5,5 млрд долларов и 4,8 млрд доларов соответственно. Основными партнерами Беларуси во внешней торговле являются Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Литва, Турция, Италия, Казахстан, сообщила БЕЛТА.
Ведущие позиции в экспорте занимают нефтепродукты, калийные удобрения, молочные продукты (сыры и творог, молоко и сливки сгущенные, сливочное масло, молочные пасты), грузовые автомобили, тракторы. Импортируется в основном сырая нефть, нефтяные газы и нефтепродукты.
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