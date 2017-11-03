Бесплатная Visa Gold!

В ноябре Банк «Решение» празднует свой День рождения, и по этому поводу запускает акцию «Золотая лихорадка», которая дает возможность каждому оформить карту Visa Gold и получить ее обслуживание совершенно бесплатно!

Условия акции очень простые:

- Сделайте фото с логотипом Банка «Решение», например, в одном из отделений либо возле банкомата. Адреса отделений можно узнать здесь;

- Загрузите фотографию в социальную сеть (Vk, Fb, Instagram или Одноклассники);

- Отметьте нас через активную ссылку - @rbank.by в FB, @rbank OK.RU, @bank_reshenie в Instagram, @rbank_by в VK и опубликуйте фото;

- 9-10 ноября (только в эти два дня) приходите в любое отделение Банка «Решение», показывайте фото и оформляйте карточку бесплатно!

Важно! Фото также необходимо будет предъявить при получении готовой карточки, поэтому не удаляйте его!

Становитесь владельцем Visa Gold и пользуйтесь всеми привилегиями!

«Золотая» Visa — это огромное количество «плюшек» для владельца. Карточка позволяет пользоваться различными скидками на товары и услуги, получать медицинские и юридические консультации, а также — возвращать Cash Back с ряда платежей в Мобильном банке Банка «Решение», например, за квартиру!

Подробный перечень всех плюсов Visa Gold вы можете найти по ссылке.

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