До конца года некоторым бюджетникам повысят зарплаты на 7 процентов
Экономика
03 ноября 2017
АА
В Беларуси зарплаты некоторым бюджетникам планируется повысить уже до конца этого года, соответствующий документ находится на рассмотрении в Совмине.
Об этом рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в эфире канала "Столичное телевидение", сообщает БЕЛТА.
Прибавка коснется в первую очередь низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора. В среднем планируется увеличение выплат на 7%. Но окончательные цифры будут рассчитаны индивидуально. При этом для выхода на среднюю зарплату в 1 тыс рублей нужно повышать эффективность реального сектора экономики. "Рост зарплаты находится в увязке с ростом производительности труда. Заработная плата должна быть заработана, - сказал Андрей Лобович. - Последние решения правительства по поддержке бюджетного сектора - это рост ставки 1-го разряда с 1 сентября с 31 до 33 рублей.
Сейчас подготовлен проект постановления Совета Министров об увеличении зарплаты низкооплачиваемой категории работников бюджетного сектора. Мы планировали, что это будет с 1 декабря". В центре внимания депутатов и вопросы занятости населения. Сейчас в стране около 27 тыс. безработных. Этот показатель ниже, чем в 2016 году, что говорит об улучшении ситуации в этой сфере.
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