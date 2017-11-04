Какие правила лежат в основе решений и поведения в экономике Беларуси?

Об этом идет речь в очерке из книги «Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование», автором которой стал посол Беларуси в КНР, экономист Кирилл Рудый.

Очерк «Потому что я так решил» опубликован Исследовательским центром ИПМ.

Правило первое: «хочу не как лучше всем, а хочу сам»

Белорусы разобщены. Со стороны мы больше похожи не на общество, а на совокупность разобщенных единиц, которых объединяет не общность ценностей, а государственность. Поэтому и экономика находится в постоянном контакте с государством и не представляет ни другую жизнь, ни что возможны другие партнеры. Со стороны государства, благосостояние воспринимается как богатство страны, а не человека, поэтому и основная цель – рост ВВП, резервов, а не дать возможность человеку зарабатывать самому. Со стороны населения, проявляется «синдром здравого смысла»: приспособление, лицемерие, озабоченность только собой и своими решениями. Сочетание показной лояльности с личными интересами ведет к тому, что при официальном падении экономики она продолжает расти, но уже в тени. А когда усиливается борьба с «тенью», это касается личного, объединяет многих и увеличивает социальную напряженность.

Правило второе: «хочу не как лучше, а хочу, чтобы не было хуже»

Белорусы боязливы. Мы подвержены страху и менее склонны к риску. Поэтому и проблемам в экономике всегда есть оправдание – «могло быть хуже». Такого самоуспокоения (свойственного не только белорусам) больше, чем сожаления, «что могло быть лучше». Это формирует простой выбор от противного: «делать надо так, как умеем, или никак», «если не государственное, значит – ничье и пропадет», «если не эта социальная система, значит – будет хаос и разруха» и т.д. Примечательно, что в правиле «чтобы не было хуже» точка отсчета «было» со временем меняется. И то, что вчера считалось неприемлемым (падение ВВП, доходов), сегодня может стать новой нормой. Значит, за ней скрывается не только экономика, но и всеобщее желание сохранить статус-кво, чувство контроля и возможность реализовать негласные договоренности.

Правило третье: «хочу быстро»

Белорусы псевдоактивны. Мы ориентированы на быстрые решения, сатисфакцию обозримыми вещами и краткосрочное планирование. В основном решения принимаются в последний момент, под давлением, быстро, на грани угадывания. Краткосрочный ориентир формирует склонность минимизировать убытки, а не максимизировать прибыль; потреблять, а не сберегать и инвестировать. Если в 1990-х и 2000-х годах сочетание краткосрочных результатов (прирост ВВП, зарплаты, строительство объектов) давало ощущение стабильного роста, то в 2010-х годах замедление экономики, инфляционный, долговой навесы показали, что долгосрочный экономический рост – это «не череда стометровок, а марафон».