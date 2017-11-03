Каллаур: Вопросы финансирования – не ключевой аспект во взаимодействии с МВФ
Экономика
Ирина МУРИНА,
03 ноября 2017
АА
Беларусь будет продолжать диалог с МВФ, так как у сторон много тем для совместного компетентного обсуждения. По словам председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, дискуссия профессионалов помогает вырабатывать наиболее приемлемые решения.
«В течение 25 лет экономические власти Беларуси и представительство МВФ вели активный диалог по совершенствованию мер экономической политики. Беларусь трижды прибегала к финансовой поддержке Международного валютного фонда. Вместе с тем вопросы финансирования не являлись и не являются ключевым аспектом нашего взаимодействия. В его основе лежит консолидируемая работа экспертов, направленная на реализацию совместных проектов и поиск актуальных решений», – отметил председатель правления Национального банка Павел Каллаур во время «Кастрычніцкага эканамічнага форуму».
По словам главы Нацбанка, эксперты фонда помогли экономическому блоку «правильно поставить диагноз», иными словами, провести диагностику экономических проблем и понять их глубину, а также выстроить приоритетность этих проблем.
«Вначале надо решать проблемы более высокого уровня, мы часто это недопонимали, и международная экспертиза нам помогла. Экономический блок и Нацбанк сегодня знают, что делать. Общество должно быть готово к восприятию перемен», – подчеркнул он.
Каллаур также рассказал, что в настоящее время взаимодействие с МВФ ведется по широкому спектру вопросов – это государственные расходы, фискальная политика, банковский надзор и денежно-кредитная политика.
Подробнее глава Нацбанка остановился на проблеме фискальных рисков.
«Три года назад мы об этой проблеме не говорили, хотя она существовала всегда. Сегодня мы сделали первоначальные оценки величины фискальных рисков. Нужно понимать, что в основе их минимизации лежит кропотливая и огромная работа, как бы это банально не звучало, по повышению эффективности государственных предприятий», – сказал он.
Говоря о приоритетных задачах на следующий финансовый год, Павел Каллаур отметил, что одной из них является обеспечение финансовой стабильности.
«Нами многое уже сделано с точки зрения построения институтов для финансовой стабильности. В Нацбанке это отдельное направление, – пояснил он. – В основе же финансовой стабильности лежит экономическое благополучие наших предприятий. И в этом направлении, то есть повышении эффективности их деятельности, нам с правительством предстоит много чего еще сделать».
Также Каллаур коснулся и темы ставки рефинансирования. В следующем году, по его словам, Нацбанк планирует ее снизить до 10%. При этом Каллаур уточнил, что в 2018 году Нацбанк не намерен «делать какие-то большие шаги по ее снижению».
Учредитель и директор аутсорсинговой компании по ведению бухгалтерского и налогового учета ЧУП «ВитАутсорсингСервис» Татьяна Дианова считает, что в ближайшем будущем профессия бухгалтера вообще исчезнет.
Беларусь планирует не только увеличить товарооборот с Кыргызстаном, но и создать совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым.
По мнению председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича, присоединение Беларуси к ВТО приведет к увеличению конкуренции на белорусском рынке, что является испытанием для предприятий.
Во время конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего" первый заместитель Премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявил, что процесс либерализации бизнеса близится к своему завершению.
С учетом текущей скорости переговоров процесс присоединения Беларуси к ВТО займет как минимум еще два года. Такое мнение высказал председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО Кемаль Маденоглу.
В Беларуси получила широкое распространение практика привлечения правоохранительных органов к выбиванию долгов из контрагентов. Это негативно сказывается деловом климате страны и отпугивает потенциальных инвесторов.
Литва входит в пятерку стран с самой большой дебиторской задолженностью перед белорусскими предприятиями. До российских объемов Литве далеко, но учитывая совершенно иное правое поле, проблема все же существует.
Беларусь заняла в рейтинге Doing Business 2018 ("Ведение бизнеса - 2018") 38-ю позицию среди 190 государств, по которым проводится данное исследование. По сравнению с прошлым годом Беларусь ухудшила свои показатели на одну позицию.
По итогам трех кварталов 2017 года столичный рынок квартир почти догнал по количеству сделок рекордный 2016 год. При этом последние два месяца спрос на рынке устойчиво опережает показатели минувшего года.
Пинским межрайонным отделом финансовых расследований пресечена незаконная предпринимательская деятельность 47-летнего индивидуального предпринимателя, который занимался оказанием стоматологических услуг, не имея лицензии Министерства здравоохранения.