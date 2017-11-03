Медведев: Товарооборот в СНГ вырос на 25 процентов
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 ноября 2017
АА
Дмитрий Медведев отметил положительную динамику взаимной торговли стран СНГ, сложившуюся в 2017 году.
"В текущем году, это все отметили, есть положительная динамика взаимной торговли, мы вышли в рост, - сказал он, выступая на заседании Совета в широком составе. - Товарооборот в СНГ за первое полугодие увеличился примерно на четверть, товарооборот с третьими странами - почти на 27%".
Российский премьер добавил, что во время обсуждения вопроса в узком составе были намечены дальнейшие шаги, направленные на закрепление этих экономических успехов ,сообщила БЕЛТА.
Он напомнил, что СНГ является ведущей площадкой для развития многовекторного сотрудничества стран региона с фундаментальной договорно-правовой базой. "Ни одна наша международная организация, в которой мы участвуем, такой развитой договорно-правовой базы не имеет. Это, откровенно сказать, нужно ценить, это дает возможности для поиска взаимоприемлемых решений, нахождения компромиссов", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
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