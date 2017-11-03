Минэкономики: Беларусь занимает достойную позицию в рейтинге Doing Business
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 ноября 2017
АА
Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич заявил, что Беларусь заняла достойную позицию в рейтинге "Ведение бизнеса - 2018".
Минэкономики намерено укреплять позиции Беларуси в рейтинге Doing Business. Такое заявление замминистр сделал на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам, посвященном созданию рабочих мест и обеспечению занятости населения.
В частности, заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич отметил, что считает достойными позиции Беларуси в рейтинге ведения бизнеса. "Но мы будем все равно принимать меры для того, чтобы идти вперед", - сказал он.
Замминистра заверил, что будут проанализированы все показатели, которых достигла страна, и профильным министерствам и ведомствам будут предложены меры для улучшения ситуации. В том числе будут откорректированы специальные предложения по программе поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила БЕЛТА.
"Ситуация очень интересная и нехарактерная, - считает Дмитрий Матусевич. - Мы упали из всех показателей только в одном, на один поинт. Во всех остальных мы выросли, причем выросли не на одну, а бывает - и на несколько позиций сразу. Но парадокс ситуации в том, что другие страны тоже растут и принимают реформы, меры, а Doing Business - это, по сути, соревнование законодательства и административных процедур. В результате получилось, что Россия "выпрыгнула" сразу на пять позиций вперед и обогнала нас с Казахстаном".
Как сообщалось, Беларусь заняла в рейтинге Doing Business - 2018 ("Ведение бизнеса - 2018") 38-ю позицию среди 190 государств, по которым проводится данное исследование. Согласно аналогичному отчету, опубликованному в октябре прошлого года, страна занимала 37-е место.
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