Великобритания планирует расширить бизнес в Беларуси
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 ноября 2017
АА
Великобритания разрабатывает разные стратегии развития своего бизнеса в Беларуси. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионна Гибб.
Интерес британского бизнеса к Беларуси растет. "Торговля является одним из главных локомотивов экономического развития. Великобритания - важный партнер Беларуси, третий экспортный рынок после России и Украины. Интерес британского бизнеса к Беларуси растет", - отметила Фионна Гибб.
По ее словам, в Великобритании рассматривают разные варианты организации торговли с Беларусью. "Британское правительство и дальше будет наращивать объемы поддержки Беларуси для того, чтобы снять барьеры во взаимной торговле и создать условия для наращивания конкурентоспособности белорусской экономики для работы на глобальных рынках", - сообщила Фионна Гибб.
Во время Всемирной недели предпринимательства в Беларусь прибудет британский эксперт, который раскроет секреты успешного инвестирования. "Также мы поддержим мероприятие, которое будет называться Belbiz Battle. Это конкурс стартапов. Пять белорусских стартапов, выбранных экспертами, отправятся в Лондон в начале следующего года и получат возможность презентовать свои идеи бизнес-сообществу Великобритании", - констатировала посол.
Фионна Гибб высказала поддержку пошаговым подходам белорусских властей в части реализации экономических преобразований. По ее словам, стремительные изменения Беларуси не подходят, сообщила БЕЛТА.
"Но это не означает, что ничего не нужно менять. В первую очередь нужно поменять отношение инвесторов и бизнеса к Беларуси. Сделать это нужно для того, чтобы в один прекрасный день они проснулись и решили, что сегодня отправятся в Беларусь", - сказала она.
Посол приветствовала создание в Беларуси рабочей группы по совершенствованию контрольной деятельности и устранению излишних требований к субъектам хозяйствования, а также итоги ее деятельности. Фионна Гибб считает конструктивным введение Беларусью пятидневного безвизового режима. "Надеюсь, он будет продлен минимум до 30 дней", - добавила она.
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