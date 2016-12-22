Беларусь поднялась в рейтинге свободы интернета

За год Беларусь в рейтинге свободы интернета переместилась с 64-го места на 62-е. Однако страна по-прежнему входит в группу государств, где использование сети считается несвободным.

Об этом говорится в отчете за 2016 год международной неправительственной организации Freedom House. В документе изучены события, произошедшие в период с июня 2015 по май 2016 года, сообщает Thinktanks.by.

В отчете отмечается, что в минувшем году в Беларуси зафиксированы значительные улучшения в обеспечении скорости интернета, а независимые интернет-СМИ и социальные сети стали приобретать все большее значение в качестве источников информации. Вместе с тем, в отчете обращается внимание, что в 2015 году белорусское правительство начало использовать новые поправки к Закону о СМИ, чтобы заблокировать, закрыть или запугать независимые медиа.

Кроме того, власти продолжили преследование независимых журналистов , работающих в интернете. В докладе упоминаются штрафы, которые были присуждены журналистам, работающим без аккредитации.

Freedom House также обращает внимание, что белорусские власти увеличили свои юридические и технические возможности для контроля и слежки за интернет-пользователями, приобретая сложную технологию видеонаблюдения у китайских фирм.

Индекс западных и северных стран-соседей Беларуси в рейтинге не замерялся. Зато есть данные по юным и восточным. Так в данном отчете Российская Федерация получила статус «несвободной» страны с доступом в интернет и получила 65 баллов. Украина признана «частично свободной» и получила 38 баллов.

«Свободными» в отчете названы, например, такие государства как Эстония с 6-ю баллами, Исландия – с 6-ю балами, США - с 18-ю баллами, Германия - с 19-ю баллами, Великобритания – с 23-я баллами и Франция - с 25-ю баллами.