LinkedIn в России блокируется по распоряжению Роскомнадзора

Это первый случай блокировки в России крупной соцсети из-за нарушений закона «О персональных данных».

Роскомнадзор направил операторам связи предписание о блокировке LinkedIn в России и ожидает, что соцсеть будет полностью заблокирована в течение дня, пишет РБК.

Это первый случай блокировки в России крупной соцсети из-за нарушений закона «О персональных данных»

Социальная сеть LinkedIn внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, сообщается на сайте Роскомнадзора. Операторам связи направлено предписание о блокировке социальной сети, следует из сообщения. Это сделано на основании вступившего в законную силу решения суда, отмечается в сообщении.

​«Фактическая остановка работы ресурса будет зависеть от провайдеров интернет-услуг. Ожидается, что работа соцсети будет полностью заблокирована в течение сегодняшнего дня», — сообщил РБК представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Таганский районный суд Москвы 4 августа признал LinkedIn нарушившей закон «О персональных данных», который обязывает хранить персональные данные россиян на территории России. LinkedIn оспорила это решение, но 10 ноября Мосгорсуд отклонил апелляцию компании. Как сообщил РБК представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, право заблокировать LinkedIn у ведомства появилось сразу после вынесения решения Мосгорсуда, но технически процесс занял некоторое время.

Поправки в закон «О персональных данных», запрещающие хранение персональных данных россиян за рубежом, вступили в силу еще в сентябре 2015 года, но LinkedIn стала первой крупной заблокированной социальной сетью. Представитель Роскомнадзора также заявлял, что хранение данных российских пользователей не перенесли в страну соцсети Twitter и Facebook. Но, как уточнял Вадим Ампелонский, судебный иск был подан именно против деловой соцсети из-за неоднократных сообщений о крупных утечках с ресурса личных данных пользователей. В частности, в мае 2016 года в интернете были выставлена на продажу информация для входа в аккаунты 117 млн пользователей.

Представитель пресс-службы LinkedIn ранее говорила РБК, что компания хочет встретиться с представителем Роскомнадзора и обсудить требования службы.