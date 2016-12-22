Три белорусских бизнесмена вошли в топ-100 инноваторов Центральной и Восточной Европы

Авторы MSQRD и Kino-Mo включены в рейтинг 2016 New Europe 100, составляемый Financial Times, Res Publica, Google и Вышеградским фондом содействия интеграции в Центральной Европе.

В рейтинг включены новаторы, которые вносят существенный вклад в развитие общества, политики, бизнеса этого региона Европы. Цель составителей New Europe 100 — поднять авторитет влиятельных в цифровом мире людей и установить связь между ними.

Беларусь в третий раз увидевшем свет рейтинге представляет, в частности, Евгений Невгень, который стал одним из создателей стартапа Masquerade, купленного в этом году Facebook. По оценкам экспертов, объем сделки составил 50 млн долларов, кроме того белорусы получили аукции крупнейшей мировой соцсети.

Также в 2016 New Europe 100 – основатели проекта Kino-Mo Артём Ставенко и Кирилл Чикеюк. Их прибор позволяет проецировать 3D-изображения (голограммы) на воздух. В этом году бизнесмены подписали договор об инвестиционной поддержке со стороны американского миллиардера Марка Кьюбана.

Всего в 2016 New Europe 100 вошли представители 15 стран. Больше всего участников от Польши- 28. В рейтинге есть представители Армении (1), Азербайджана (1), Болгарии (4), Чехии (18), Эстонии (3), Хорватии (1), Венгрии (10), Литвы (5), Латвии (3), Румынии (14), Сербии (1), Словакии (16), Словении (5) и Украины (5).