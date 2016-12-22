Банкоматы Беларуси СНГ и ЕС подверглись массированной кибератаке

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на международную компанию по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств Group-IB.

По ее сведениям, атакам помимо Беларуси и России подверглись банки Армении, Кыргызстана, Грузии, Молдовы, Румынии, Великобритании, Нидерландов и Испании. Информации о пострадавших банках и суммах потерь не приводится.

Суть атак заключается в том, что при помощи специального программного обеспечения преступники заставляют банкоматы выдавать наличные. Отмечается, что подобные атаки проводились и ранее, однако масштаб их был намного меньше.

Глава отдела расследований Group-IB Дмитрий Волков считает, что мошенничество в этой сфере будет набирать обороты. «Ожидается, что атаки на банкоматы станут одной из ключевых угроз для банков: они позволяют киберпреступникам совершать нападения из любой точки мира и атаковать всю сеть банкоматов, не попадая в зону внимания служб безопасности», — сказал Волков.

Напомним, 9 августа Альфа-Банк отключил все свои банкоматы.

«Банкоматная сеть банка была временно отключена 9 августа в связи с попыткой хакерской атаки в отношении программно-аппаратного обеспечения банкоматов с целью хищения наличных денежных средств Альфа-Банка, находящихся в них», — сообщили в банке. Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы.

Возобновление работы сети банкоматов Альфа-Банка (110 устройств в 16 городах Беларуси) осуществлялось поэтапно.