Forbes включил Wargaming и Viber в топ-11 лучших IT-проектов, созданных выходцами из бывшего СССР

IT-специалисты из России, Украины, Беларуси часто демонстрируют высокую квалификацию, а их проектам удается не только завоевывать местные рынки, но и достигать успехов за рубежом.

Forbes выбрал десятку лучших из этих проектов (в часть из них мы инвестировали собственные средства), которые достигли успехов в ретейле и работе с корпорациями.

Telegram

Среди достигших мирового признанения сервисов и продуктов от российских программистов, во-первых, можно выделить мессенджер Telegram. Это бесплатный кросс-платформенный мессенджер для смартфонов и других мобильных устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Проект финансируется Павлом Дуровым 135, одним из основателей соцсети «ВКонтакте». Ключевые преимущества — возможность конфиденциальной переписки, а также простота и удобство по сравнению с конкурентами.

Достижения: через месяц после запуска количество активных пользователей сервиса составляло 100 000 человек, а уже на февраль 2016 года превысило 100 млн, количество ежедневно пересылаемых сообщений достигло 10 млрд в августе 2015 года. Несмотря на то что Telegram не обладает частью опций WhatsApp, Facebook Messenger и Viber, он продолжает динамично расти во всех странах, особенно на Ближнем Востоке.

NGINX

NGINX — это прекрасный пример известного B2B-сервиса из России. Это популярный во всем мире web-сервер, изначально разработанный Игорем Сысоевым. Уже длительное время он обслуживает серверы многих высоконагруженных сайтов российских и зарубежных IT-компаний, таких как Rambler, Yandex, Mail.ru, Vkontakte, Facebook, Groupon, Zappo, Slideshare, Kaspersky, Dropbox, Opera и др.

Достижения: на данный момент NGINX имеет более 150 млн установок, среди которых порядка 50% из ТОП-1000 самых посещаемых ресурсов интернета. Уступает софт-компания только аналогичным продуктам от Microsoft и Apache. Компания является крайне привлекательным объектом инвестиций для венчурных капиталистов и привлекла на данный момент более 41 млн долларов.

Prisma

Стремительный взлет проекта Prisma (до седьмого места во всех категориях приложений Google Play и девятого в AppStore в США) — одна из последних побед наших технарей. Мобильное приложение позволяет обрабатывать фотографии, превращая их в стилизации картин известных художников (таких как Марк Шагал или Эдвард Мунк). Приложение использует алгоритмы нейронных сетей, которые позволяют ему добиться сходства с живописью.

Справедливо заметить, что такого рода проекты, как Prisma, показавшие мгновенный виральный рост, имеют огромный риск так же быстро потерять свою аудиторию, когда их моносервис приедается. Поэтому такие проекты постоянно должны вводить что-то новое, чтобы подпитывать интерес. Недавно создатели заявили о внедрении обработки видео. После видео, конечно, надо будет думать о чем-то еще.

Достижения: впервые приложение появилось в AppStore в июне 2016-го и уже в течение первых девяти дней после релиза было скачано более миллиона раз и стало самым популярным фото-приложением в десяти странах мира.

Looksery

Имеющая украинские корни Looksery — софтверная компания и одноименное мобильное приложение для модификации видео в реальном времени. Компания основана в 2013 году в Сан-Франциско и специализируется на технологиях модификации потокового видео в режиме реального времени.

Приложение Looksery разрабатывается подразделениями компании в Одессе и Сочи. В программе применяются фильтры коррекции изображения, базирующиеся на технологии морфинга. Фильтры отслеживают форму и выражение лица и позволяют корректировать видеоизображение: изменять цвет глаз, размер носа, форму лица и тому подобное.

Достижения: в сентябре 2015 стартап был приобретен компанией Snapchat за 150 млн долларов.

Game Insight

Один из мировых лидеров индустрии, компания Game Insight — разработчик и издатель игр для мобильных телефонов и социальных сетей со штаб-квартирой в Вильнюсе. Компания основана в 2010 году и контролируется россиянином Игорем Мацанюком, создавшим в свое время игровую компанию Astrum.

Достижения: в настоящий момент компания имеет более чем 800 сотрудников по всему миру, а ее портфолио включает в себя более 45 игр, локализованных на 24 языках.

Badoo

Одним из немногих ярких представителей успешных соцсетей является Badoo — самая знаменитая сеть знакомств, поддерживающая множество языков и работающая с пользователями всех стран мира. Головной офис компании располагается в Лондоне, а сама компания принадлежит российскому бизнесмену Андрею Андрееву, создавшему до этого сервис знакомств Mamba.

Достижения: в сети уже более 300 млн зарегистрированных пользователей, и каждый день регистрируется более 400 000 новых, количество загрузок мобильного приложения Badoo для iOS и Android в 2016 году превысило 150 млн. Проект привлек 80 млн долларов инвестиций от компании «Финам».

Wargaming

Wargaming — один из лидеров на рынке игр MMO (многопользовательские онлайн-игры). Компания с белорусскими корнями за 18 лет в индустрии выпустила более 15 игр для разных платформ. В том числе одну из самых успешных и популярных в мире онлайн-игр — World of Tanks. Игра, кстати, имеет не только юных поклонников, но и весьма великовозрастных игроков, ностальгирующих по своей службе в армии. Компания основана в 1998 году бизнесменом из Минска Виктором Кислым. Проект является мощным кеш-генератором, чей ежегодный доход давно превысил 100 млн долларов, а маркетинг отличается большой эффективностью и креативом.

Достижения: аудитория World of Tanks превышает 110 млн пользователей, в нееиграют во всем мире.

Viber

Белоруско-израильский Viber — популярный мессенджер, впервые появившийся в App Store в 2010 году. Основатели компании — Игорь Мазаник и Талмон Марко — работали над продуктом с командой разработчиков из Белоруссии.

Достижения: в 2014 году компания с аудиторией 300 млн человек была куплена японской корпорацией Rakuten Inc. за 900 млн долларов. Аудитория мессенджера на данный момент превышает 750 млн пользователей по всему миру.

Depositphotos

Известный фотобанк Depositphotos — это международный микросток, который является посредником между авторами изображений и их покупателями. Этот американский проект был основан россиянином Дмитрием Сергеевым в 2009 году на Украине, где и находится R&D — центр компании. Кроме фото компания активно работает с видео и «гифками», а недавно взялась за создание собственной большой фотостудии в Киеве.

Достижения: за годы работы проект собрал несколько десятков миллионов работ и продолжает активно развиваться, а сайт компании посещают ежемесячно миллионы пользователей.

Zeptolab

Российский Zeptolab — компания под управлением Михаила Лялина и братьев-близнецов Ефима и Семена Войновых является одним из самых успешных разработчиков и издателей мобильных игр последнего времени. Zeptolab была создана в 2010 году в Москве, имеет еще офис в Барселоне.

Основной продукт — разные версии игры Cut The Rope. Братья Войновы вполне подходят под определение вундеркиндов: они стали создавать свои первые игры, когда им было около десяти лет. В 2011 году был запущен мерчандайз — сопутствующие товары, что позволило повысить прибыльность компании. Успешность и креативность Zeptolab доказывает и тот факт, что следующие их игры Pudding Monsters и King of Thieves, хотя и не в том масштабе, но успешны. Основные рынки Zeptolab — Америка, Европа, Россия. Компания собирается также активно работать в Индии и Китае.

Достижения: разные версии Cut The Rope был скачаны уже около 800 млн раз.

Wrike

Россиянин Андрей Филев создал Wrike — удобную и эффективную систему для управления, позволяющую быстро планировать даже сложные проекты и легко организовывать совместную работу в команде.

Компания основана в 2006 году и сейчас активно развивается в «долине», имея R&D офис в Санкт-Петербурге. Проект в общей сложности привлек более 26 млн долларов от сторонних венчурных инвесторов, первым из которых выступил российский фонд TMT Investments. В дальнейших раундах участвовали крупнейшие фонды Scale Venture Partners и Bain Capital Ventures, а оценка компании поднялась до нескольких сотен миллионов долларов.

Достижения: продукт стал одним из мировых лидеров подобных систем в сегменте среднего и малого бизнеса. В прошлом году Wrike был назван одной из самый быстрорастущих американских технологических компаний, по версии Deloitte’s 2015 Technology Fast 500. В этом же году компанию признали одним из самых лучших и престижных мест для работы в Силиконовой долине, по данным SF Business Time. Кроме того, количество пользователей превысило 1 млн пользователей.