Яндекс научился строить локальные прогнозы погоды для Беларуси

Теперь пользователи могут узнать, какая погода будет не только в любом городе или посёлке, но даже на любой улице.

Прогноз доступен на Яндекс.Погоде — в веб-версии и в мобильном приложении. Об этом "Ежедневнику" сообщили в пресс-службе компании.

Яндекс рассчитывает прогноз каждый раз, когда человек заходит на Яндекс.Погоду. Прежде всего сервис сообщает о погоде в том месте, где сейчас пользователь. Узнать прогноз для другого места тоже не сложно — достаточно указать адрес или выбрать в списке город. Локальный прогноз будет кстати, если нужно решить, ехать ли в выходные за город или, скажем, брать ли зонт на работу. Приложение позволяет также сохранять свои места. Например, можно добавить соседний парк, чтобы правильно одеваться на пробежку.



Для локального прогноза погоды Яндекс использует технологию Метеум, которая сочетает традиционные методы метеопрогнозирования и машинное обучение. Каждый день Метеум обрабатывает около 9 ТБ информации. Это данные наземных метеостанций, спутников и других источников. Так, информацию о том, что находится в конкретном месте — например, быстро нагревающийся асфальт или земля — Метеум получает от Яндекс.Карт. Собранные данные он обрабатывает традиционными методами прогнозирования, а уточняет результат — с помощью технологии машинного обучения Матрикснет. Это и позволяет делать точечные прогнозы.

Если прогноз окажется неверным, сообщить об ошибке можно через форму обратной связи на сервисе и в приложении: это поможет улучшить точность прогнозирования. Приложение Яндекс.Погода доступно на iPhone с iOS 7 и выше, устройствах на Android и Windows 10 Mobile.