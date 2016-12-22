ПВТ объявил о росте экспорта услуг в 2016 году

По итогам 2016 года резиденты Парк высоких технологий увеличат экспорт компьютерных услуг примерно на 17-20% по сравнению с прошлым годом.
фото: marketbook.by
Об этом 24 ноября заявила на пресс-конференции в Минске первый заместитель директора ГУ «Администрации Парка высоких технологий» Инесса Концевая, пишет БелаПАН.
В 2015 году, напомнила она, экспортная выручка резидентов парка составила 705 млн долларов.
По итогам января-сентября 2016 года, уточнила она, резиденты Парка высоких технологий уже нарастили экспорт компьютерных услуг на 17% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а в прошлые годы темпы роста экспорта компьютерных услуг иногда достигали 30%.
«Тем не менее сегодняшние наши темпы роста примерно в три раза выше по сравнению с ростом мирового рынка компьютерных услуг», — констатировала Инесса Концевая.
Отвечая на вопросы журналистов, она обратила внимание, что год назад, в ноябре 2015-го, в России было принято постановление, которое ограничивает доступ иностранному программному обеспечению, в том числе и белорусскому, на российский рынок (для участия в государственных муниципальных закупках).
«Госорганы Беларуси ведут сегодня работу с профильными ведомствами России по этому вопросу. Наша позиция состоит в том, чтобы белорусским компаниям, которые разрабатывают собственные программные продукты, была предоставлена возможность равного доступа на рынок государственных муниципальных закупок России», — пояснила Концевая.
Такая возможность, добавила она, вытекает из документов, подписанных странами в рамках Евразийского экономического союза.
«В настоящее время подготовлен проект изменений федерального закона России, он направлен уже в Беларусь, и там прописаны механизмы и условия для включения белорусских продуктов в российский реестр программного обеспечения», — сообщила Инесса Концевая.
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