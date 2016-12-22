Шведы придумали сервис для удаления из соцсетей

Шведские разработчики Вилли Долбо и Линус Юннебак запустили сервис, который с помощью нескольких кликов мышкой позволяет человеку полностью удалиться из интернета.

Информация об этом появилась на портале The Next Web. Если человек хочет удалить аккаунты на различных порталах, ему нужно зайти на deseat.me через Google-аккаунт.

После этого программа начнет поиск всех подписок, подключенных к данной электронной почте. Затем пользователь может выбрать ресурсы, на которых больше не хочет вести свои аккаунты.

После того как нужные позиции выбраны, сервис перенаправляет пользователя непосредственно на страницу ресурса, где можно удалить профиль. По мнению разработчиков, новый сервис просто незаменим для тех, кто устал от социальных медиа, пишет БЕЛТА.

