YouTube остается в России

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что видеосервис YouTube не попадает под закон об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах. Говорить о том, что сервис может уйти с российского рынка, нельзя, уверен он. «Мы можем официально заявить, что все разговоры про то, что YouTube попадает под ограничения — не имеют ничего общего с реальностью. YouTube под эти ограничения не попадает»,— приводит RNS слова господина Волин.

Он добавил, что на Youtube размещен преимущественно пользовательский контент, а наличие профессиональных видеороликов — это «не повод для ограничений». «Вопрос в специализации сервиса,— отметил Алексей Волин.— А то, что мы увидели — это паническое прочтение юристами, которые живут по принципу, что ничего нельзя и поэтому пугают и себя и других».

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко выразил мнение, что закон об онлайн-кинотеатрах не может негативно отразиться на пользователях Youtube в России.

«По поводу кинотеатров: речь идет о коммерции, а YouTube — это все-таки история про простые вещи, про наш же сервис, про наши данные. То есть не думаю, что какие-то неприятности будут грозить нашим пользователям. Я думаю, в нашем контексте работать будет все, но просто может быть принадлежать будет не американским компаниям, а российским»,— приводит Life его слова.