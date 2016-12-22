Шумилин положительно оценил освоение инноваций в рамках госпрограмм
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
01 декабря 2016
АА
Председатель ГКНТ Александр Шумилин заявил, что за минувшую пятилетку в рамках реализации государственных программ освоено почти 9,5 тысяч различных технических новшеств, в том числе пять инноваций мирового уровня.
По словам председателя ГКНТ, за прошедший пятилетний период достигнуты значительные результаты в рамках научно-технических программ. Так, по сравнению с предыдущей пятилеткой объем выпуска продукции увеличился более чем в 2 раза – до 10,7 млрд долларов.
Значительно увеличилось и количество освоенных новшеств. Если в 2006-2010 годах освоено почти 8 тысяч новшеств, то по итогам 2011-2015 годов – почти 9,5 тысяч.
«Коэффициент эффективности увеличился с 19 до 48, то есть более чем в 2,5 раза. Таким образом, на каждый рубль бюджетных средств получено 48 рублей от реализации продукции, выпущенной по результатам научно-технических программ», - подчеркнул Александр Шумилин. Также следует отметить, что в рамках научно-технических программ ежегодно создается до 5 инноваций мирового уровня.
В субботу, 17 декабря, был дан старт несколько лет готовившемуся проекту по ускоренному переводу поездов с европейской колеи на российскую. Вместо двух часов этот процесс занимает около 20 минут и делает ближе Москву и Берлин почти на пять часов.
Крупный латиноамериканский онлайн-ритейлер Linio решил узнать, в каких странах продается самая дешевая электроника. Команда портала исследовала цены на 14 различных устройств в 72 государствах и составила на основании этих данных рейтинг.
Инвестиционная компания VP Capital Виктора Прокопени и инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный Михаилом Гуцериевым и его семьей, совместно инвестируют в сферу искусственного интеллекта 100 млн долларов.
Около 100 инновационных биотехнологий планируется разработать в Беларуси до 2020 года, сообщила генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
23 декабря в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится конференция SmartTaler 2016, посвященная современным IT-решениям для финансового и банковского сектора. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.