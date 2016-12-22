Шумилин положительно оценил освоение инноваций в рамках госпрограмм

Председатель ГКНТ Александр Шумилин заявил, что за минувшую пятилетку в рамках реализации государственных программ освоено почти 9,5 тысяч различных технических новшеств, в том числе пять инноваций мирового уровня.

По словам председателя ГКНТ, за прошедший пятилетний период достигнуты значительные результаты в рамках научно-технических программ. Так, по сравнению с предыдущей пятилеткой объем выпуска продукции увеличился более чем в 2 раза – до 10,7 млрд долларов.

Значительно увеличилось и количество освоенных новшеств. Если в 2006-2010 годах освоено почти 8 тысяч новшеств, то по итогам 2011-2015 годов – почти 9,5 тысяч.

«Коэффициент эффективности увеличился с 19 до 48, то есть более чем в 2,5 раза. Таким образом, на каждый рубль бюджетных средств получено 48 рублей от реализации продукции, выпущенной по результатам научно-технических программ», - подчеркнул Александр Шумилин. Также следует отметить, что в рамках научно-технических программ ежегодно создается до 5 инноваций мирового уровня.