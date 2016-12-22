Американская компания Exadel, работающая в ПВТ, вместо Беларуси усилит присутствие в Литве
Технологии
05 декабря 2016
АА
Американский производитель программного обеспечения Exadel открывает в Вильнюсе новый офис и планирует расширение.
troyanda.by
Сейчас в литовском офисе компании 50 работников, в течение двух лет их число планируют увеличить до 200, по подсчетам, инвестиции в ближайшие 5 лет составят 19 млн. евро, сообщает DELFI.
"Выбирая место для масштабного расширения, мы обсуждали такие страны, как Литва, Польша, Беларусь, Германия и Канада. Выбрали Литву, поскольку здесь есть вузы, которые готовят нужных специалистов и образованных людей. Кроме того, в отличие от стран Восточной Европы, где действовали наши центры, Литва занимает более стабильное место, люди могут свободно ездить в ЕС и США. Для нас такая мобильность очень важна", - сказал основатель и гендиректор Exadel Фима Катц.
Компания работает с Hewlet-Packard, General Electric, AT&T, ReadHat, Microsoft, Bank of America, UBS и другими известными во всем мире компаниями. До сих пор Exadel трудоустраивала только высококвалифицированных программистов, но в будущем больше внимания будет уделять начинающим и специалистам среднего звена, руководителям проектов и специалистов по управлению качеством.
"Расширяя деятельность в Литве, мы будем стараться тесно сотрудничать с университетами Вильнюса, Каунаса и Клайпеды. Мы делимся опытом со студентами и академической общиной, а самым способным студентам предлагаем работу в компании. Мы считаем, что такое сотрудничество выгодно обеим сторонам", - сказал Катц.
Правда, не все работники будут работать в новом офисе в Вильнюсе. У компании есть отдел в Клайпеде, она планирует открыть офис и в Каунасе, где также будет искать специалистов, сообщает DELFI.
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