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Роскомнадзор требует от Google создать российское юрлицо

Технологии

05 декабря 2016

АА

Роскомнадзор предписал иностранным компаниям, которые работают как новостные агрегаторы на территории России, зарегистрировать российское юридическое лицо.

Роскомнадзор требует от Google создать российское юрлицо

фото: ria.ru

Роскомнадзор требует от Google зарегистрировать в России юридическое лицо для оказания информационных услуг. Как сообщает Prime, если требование не будет выполнено, Google придется покинуть РФ.

Требование по регистрации местного юрлица касается ресурсов, чья посещаемость превышает 1 млн пользователей в сутки. В РФ настолько популярны лишь считанные ресурсы, большая часть которых является российскими, пишет "Белорусы и рынок".

У Google есть юрлицо в стране — ООО «Гугл». Оно занимается рекламной деятельностью, но не информационными услугами, под которые теперь попадает поиск. 

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