Роскомнадзор требует от Google создать российское юрлицо

Роскомнадзор предписал иностранным компаниям, которые работают как новостные агрегаторы на территории России, зарегистрировать российское юридическое лицо.

Роскомнадзор требует от Google зарегистрировать в России юридическое лицо для оказания информационных услуг. Как сообщает Prime, если требование не будет выполнено, Google придется покинуть РФ.

Требование по регистрации местного юрлица касается ресурсов, чья посещаемость превышает 1 млн пользователей в сутки. В РФ настолько популярны лишь считанные ресурсы, большая часть которых является российскими, пишет "Белорусы и рынок".

У Google есть юрлицо в стране — ООО «Гугл». Оно занимается рекламной деятельностью, но не информационными услугами, под которые теперь попадает поиск.