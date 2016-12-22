Роскомнадзор требует от Google создать российское юрлицо
Технологии
05 декабря 2016
АА
Роскомнадзор предписал иностранным компаниям, которые работают как новостные агрегаторы на территории России, зарегистрировать российское юридическое лицо.
фото: ria.ru
Роскомнадзор требует от Google зарегистрировать в России юридическое лицо для оказания информационных услуг. Как сообщает Prime, если требование не будет выполнено, Google придется покинуть РФ.
Требование по регистрации местного юрлица касается ресурсов, чья посещаемость превышает 1 млн пользователей в сутки. В РФ настолько популярны лишь считанные ресурсы, большая часть которых является российскими, пишет "Белорусы и рынок".
У Google есть юрлицо в стране — ООО «Гугл». Оно занимается рекламной деятельностью, но не информационными услугами, под которые теперь попадает поиск.
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