В Минске пройдет конференция по финансовым и банковским технологиям

23 декабря в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится конференция SmartTaler 2016, посвященная современным IT-решениям для финансового и банковского сектора. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.

Среди тем конференции - легальность использования криптовалют и электронных денег, приемы законного и дешевого получения переводов из-за границы для физлиц и ИП, борьба с мошенничеством и защита бесконтактных пластиковых карточек. Слушатели узнают о том, как IT-решения позволяют справляться с проблемами в сфере финансов, какие тенденции наблюдаются в этом секторе, что придет завтра на смену картам и наличным, и как быть готовым к этому уже сегодня.

На SmartTaler 2016 уже заявлены доклады о финансовых симуляторах и экономических играх для бизнеса, рисках при приеме оплат онлайн с помощью карт и других важных аспектах информационных технологий в мире финансов. Программа конференции будет дополняться.

Среди ключевых спикеров SmartTaler 2016 – такие известные эксперты, как начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Александр Сотников, экономист Сергей Чалый, финансовый аналитик компании Alpari Вадим Иосуб, сооснователь Стартап-движения Беларуси Константин Журавский и директор компании Assist Belarus Вячеслав Сенин. Докладчики поделятся с аудиторией не только релевантными теоретическими знаниями, но и показательными кейсами из собственной практики.

Для комфорта слушателей выступления будут разделены на две секции: для юридических и физических лиц. В перерывах между докладами посетители смогут опробовать белорусские решения в области финансовых и банковских технологий, а также пообщаться с их разработчиками.

SmartTaler 2016 начнется 23 декабря в 10:00 и пройдет в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий по адресу: Минск, ул. Купревича 1/5. Участие в конференции бесплатное – по предварительной записи.

Зарегистрироваться на мероприятия в качестве слушателя или докладчика, а также следить за новостями можно на странице TALER.KV.BY. Чтобы стать партнером SmartTaler 2016, следует напрямую обратиться к организаторам по указанным на этом же сайте контактам.

Организаторами SmartTaler 2016 выступают Парк высоких технологий и IT-портал KV.by, а партнерами конференции стали провайдер электронных платежей Assist и каталог учебных курсов Recoursia.by. Информационные партнеры – «Ежедневник», Telegraf.by, Infobank.by, Marketing.by, «Стартап-технологии». Мероприятие пройдет при поддержке и участии Национального банка Республики Беларусь.