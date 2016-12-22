В Минске пройдет конференция по финансовым и банковским технологиям
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
05 декабря 2016
АА
23 декабря в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится конференция SmartTaler 2016, посвященная современным IT-решениям для финансового и банковского сектора. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.
Среди тем конференции - легальность использования криптовалют и электронных денег, приемы законного и дешевого получения переводов из-за границы для физлиц и ИП, борьба с мошенничеством и защита бесконтактных пластиковых карточек. Слушатели узнают о том, как IT-решения позволяют справляться с проблемами в сфере финансов, какие тенденции наблюдаются в этом секторе, что придет завтра на смену картам и наличным, и как быть готовым к этому уже сегодня.
На SmartTaler 2016 уже заявлены доклады о финансовых симуляторах и экономических играх для бизнеса, рисках при приеме оплат онлайн с помощью карт и других важных аспектах информационных технологий в мире финансов. Программа конференции будет дополняться.
Среди ключевых спикеров SmartTaler 2016 – такие известные эксперты, как начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Александр Сотников, экономист Сергей Чалый, финансовый аналитик компании Alpari Вадим Иосуб, сооснователь Стартап-движения Беларуси Константин Журавский и директор компании Assist Belarus Вячеслав Сенин. Докладчики поделятся с аудиторией не только релевантными теоретическими знаниями, но и показательными кейсами из собственной практики.
Для комфорта слушателей выступления будут разделены на две секции: для юридических и физических лиц. В перерывах между докладами посетители смогут опробовать белорусские решения в области финансовых и банковских технологий, а также пообщаться с их разработчиками.
SmartTaler 2016 начнется 23 декабря в 10:00 и пройдет в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий по адресу: Минск, ул. Купревича 1/5. Участие в конференции бесплатное – по предварительной записи.
Зарегистрироваться на мероприятия в качестве слушателя или докладчика, а также следить за новостями можно на странице TALER.KV.BY. Чтобы стать партнером SmartTaler 2016, следует напрямую обратиться к организаторам по указанным на этом же сайте контактам.
В субботу, 17 декабря, был дан старт несколько лет готовившемуся проекту по ускоренному переводу поездов с европейской колеи на российскую. Вместо двух часов этот процесс занимает около 20 минут и делает ближе Москву и Берлин почти на пять часов.
Крупный латиноамериканский онлайн-ритейлер Linio решил узнать, в каких странах продается самая дешевая электроника. Команда портала исследовала цены на 14 различных устройств в 72 государствах и составила на основании этих данных рейтинг.
Инвестиционная компания VP Capital Виктора Прокопени и инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный Михаилом Гуцериевым и его семьей, совместно инвестируют в сферу искусственного интеллекта 100 млн долларов.
Около 100 инновационных биотехнологий планируется разработать в Беларуси до 2020 года, сообщила генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Председатель ГКНТ Александр Шумилин заявил, что за минувшую пятилетку в рамках реализации государственных программ освоено почти 9,5 тысяч различных технических новшеств, в том числе пять инноваций мирового уровня.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.