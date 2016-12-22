Amazon открывает оффлайновый продуктовый супермаркет

Онлайн-ритейлер Amazon сообщил об открытии в Сиэтле продуктового магазина без касс. Покупатели здесь смогут рассчитываться через смартфон.

Открытие магазина ожидается в 2017 году, сообщает ВВС.

Его особенностью является отсутствие касс. Как обещает компания, сенсоры, установленные в магазине, позволяют покупателям искать желаемые продукты и рассчитываться через свою учетную запись в системе Amazon, приложив свой смартфон к считывающему аппарату.

Для совершения покупок в магазине потребуется мобильное приложение Amazon Go. Контроль за тем, какие продукты покупатель взял с полки (или поставил назад), осуществляется с помощью компьютерного зрения и глубинного обучения (как отмечают в компании, эти технологии используются в беспилотных автомобилях). Деньги за покупки будут списываться с аккаунта Amazon.

Проект находится на опытной стадии. Пока что существует лишь один магазин, в котором пока что могут совершать покупки сотрудники Amazon. Ожидается, что в начале 2017 года магазин откроется для всех желающих. В нем можно будет приобрести как продукты, так и уже готовые блюда.

В США и столице Великобритании Лондоне Amazon уже открыл сервис доставки продуктов. Помимо этого, в США также существуют книжные магазины Amazon.