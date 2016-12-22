В Беларуси начали блокировать Tor

По информации СМИ, белорусские власти начали ограничивать анонимный доступ в интернет.
Доступ ограничен к нескольким прокси-серверам Tor — системы для анонимного доступа в интернет и обхода блокировок. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает TUT.BY.
По информации издания, распоряжение на блокировку было направлено провайдерам регулятором БелГИЭ, который внес их в свой «черный список».
Год назад республиканское предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» запустило в работу систему автоматического поиска анонимайзеров стоимостью 878 миллионов рублей (до деноминации).
«Белорусские пользователи в значительной степени ощутят эффективность работы системы в случае попытки выхода на интернет-ресурсы, идентификаторы которых включены в список ограниченного доступа, при помощи средств обеспечения анонимности либо интернет-ресурсов, позволяющих пользователям получать доступ к заблокированным интернет-сайтам», — объяснили тогда в БелГИЭ.
Geektimes отмечает, что в начале декабря количество пользователей Tor в Беларуси сократилось почти вдвое. При этом выросло количество тех, кто использует мосты — альтернативные каналы подключения через узлы, адреса которых не значатся в общедоступном перечне.
Заблокировать Tor полностью не получится
Ранее в интервью 42.TUT.BY вице-президент ICANN — международной корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами — Михаил Якушев выразил сомнение в возможности блокировки Tor:
«Есть замечательный анекдот о „принципе 15“. Для того чтобы, условно, создать систему блокировки Tor, нужно будет посадить 15 000 человек на разработку, потратить 15 месяцев и 15 миллионов долларов. А чтобы ее затем взломать, 15-летнему парню потребуется 15 минут».
Таким образом, можно победить и Tor. Но вскрыть эту систему блокировки, по словам Якушева, будет гораздо проще, чем разработать.
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