В Беларуси начали блокировать Tor

Доступ ограничен к нескольким прокси-серверам Tor — системы для анонимного доступа в интернет и обхода блокировок. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает TUT.BY.

По информации издания, распоряжение на блокировку было направлено провайдерам регулятором БелГИЭ, который внес их в свой «черный список».

Год назад республиканское предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» запустило в работу систему автоматического поиска анонимайзеров стоимостью 878 миллионов рублей (до деноминации).

«Белорусские пользователи в значительной степени ощутят эффективность работы системы в случае попытки выхода на интернет-ресурсы, идентификаторы которых включены в список ограниченного доступа, при помощи средств обеспечения анонимности либо интернет-ресурсов, позволяющих пользователям получать доступ к заблокированным интернет-сайтам», — объяснили тогда в БелГИЭ.

Geektimes отмечает, что в начале декабря количество пользователей Tor в Беларуси сократилось почти вдвое. При этом выросло количество тех, кто использует мосты — альтернативные каналы подключения через узлы, адреса которых не значатся в общедоступном перечне.

Заблокировать Tor полностью не получится

Ранее в интервью 42.TUT.BY вице-президент ICANN — международной корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами — Михаил Якушев выразил сомнение в возможности блокировки Tor:

«Есть замечательный анекдот о „принципе 15“. Для того чтобы, условно, создать систему блокировки Tor, нужно будет посадить 15 000 человек на разработку, потратить 15 месяцев и 15 миллионов долларов. А чтобы ее затем взломать, 15-летнему парню потребуется 15 минут».

Таким образом, можно победить и Tor. Но вскрыть эту систему блокировки, по словам Якушева, будет гораздо проще, чем разработать.