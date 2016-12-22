Под Минском создают транспорт будущего

Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.

Под Минском в Марьиной Горке недавно начали испытывать инновационную технологию движения транспорта – струнную. С ней связаны грандиозные планы разработчиков, международной группы компаний SkyWay: в будущем струнный транспорт будет внедрен по всему миру и начнет вытеснять автомобильный и железнодорожный, заняв до 50% мирового рынка.

Неудивительно, что такие смелые цели вызвали шквал критики, насмешек и даже обвинений в мошенничестве. Дело в том, что компания активно призывает инвесторов по всему миру вкладываться в проект – и они вкладываются! Но что если струнные технологии – просто сказка, «лохотрон», придуманный для выманивания денег у мечтателей?

К слову, сомнительная репутация мешала компании не только привлекать инвестиции, но и создавать лояльный, сплоченный коллектив, основа которого работает в Минске в дочерней компании «Струнные технологии». Поэтому амбициозный стартап решил серьезно взяться за укрепление своего имиджа, о чем на конференции «Премия HR-бренд» рассказал Михаил Кириченко, руководитель информационной службы «Струнных технологий».

Однако обо всем по порядку…

Что за «струнный транспорт»?

По задумке изобретателя, российского ученого Анатолия Юницкого, вагоны SkyWay будут двигаться по струнному рельсу, который поднят на опоры. Информация на сайте гласит, что технология позволит прокладывать дорогу практически по любой местности, что для обычной железной дороги потребовало бы сложных подготовительных работ и больших инвестиций. Струнный рельс, в отличие от современных рельсовых эстакад, легче и требует меньше ресурсов.

Поезда по струнной дороге смогут разгоняться до 500 км в час, и обойдется это дешевле, чем, например, построенная не так давно в Китае магнитная дорога. Транспорт обещает быть экологичным и безопасным.

Какова роль белорусского центра?

В Минске работает 15 конструкторских бюро, инженеры которых трудятся над воплощением в жизнь задумки изобретателя. В Свободной экономической зоне в Шабанах создано производственное отделение, а в Марьиной горке происходит самое удивительное – создается первый образец струнной дороги, по которому буквально в начале декабря начали двигаться вагоны. Этот парк послужит для испытания и дальнейшей сертификации технологии.

Всего, по словам Михаила Кириченко, в белорусской компании «Струнные технологии» работает более 200 человек, в том числе доктора и кандидаты наук.

Борьба за имидж

Год назад компания решила основательно взяться за свое реноме.

«Одной из причин стало то что не всегда сфера деятельности компании встречала позитивную оценку. Нам как стартапу, как абсолютно новому проекту, приходилось бороться за свою репутацию», - сказал Михаил Кириченко.

Была создана настоящая информационная служба. Профессиональные сотрудники ежедневно создают репортажи «с поля», интервью с ключевыми сотрудниками и просто новости о продвижении проекта. Все это выкладывается в YouTube и на сайте компании.

По словам главы информационной службы, когда проект перестал быть лишь словами, а международной общественности начали демонстрировать реальное строительство, производство и экспериментальные образцы, критики стало гораздо меньше. Сейчас большой интерес к проекту проявляет Австралия. Что касается минской команды, то она также начала больше верить в проект, над которым работает.

«Раньше необъективная критика приводила к тому, что люди при возникновении первых трудностей покидали проект, и кадровая текучесть была проблемой», - отметил Михаил Кириченко.

Теперь же все изменилось. В доказательство представитель компании на конференции показал фотографию флеш-моба, на который собрался почти весь коллектив белорусской компании. «Это была акция, когда все как один вышли, чтобы продемонстрировать свое единство против одной из негативных публикаций, которая не так давно появилась в интернете».

Верить или нет?

Каково бы ни было будущее у струнной дороги, ясно одно – это один из самых ярких стартапов в современной Беларуси. Успехом ли, провалом ли закончится этот проект – его история обещает быть крайне интересной.