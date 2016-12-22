Около 100 инновационных биотехнологий планируется создать в Беларуси до 2020 года

Около 100 инновационных биотехнологий планируется разработать в Беларуси до 2020 года, сообщила генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец.

Говоря о результатах, которые планируется достичь во время реализации государственной программы по инновационным биотехнологиям на 2016-2020 годы, Эмилия Коломиец подчеркнула, что в первую очередь программа предусматривает разработку технологий V и VI технологического уклада, сообщает БЕЛТА.

"Во время реализации госпрограммы планируется выполнить около 100 заданий, то есть будет получено порядка 100 новых биотехнологий различной направленности. Кроме этого, мы планируем выпустить продукции не менее чем на 100 млн рублей", - пояснила она и отметила, что прежде всего ученые заинтересованы в выпуске продукции и том, чтобы их разработки внедрялись в производство.

Кроме того, по словам директора Института микробиологии, в программе есть и ненаучная часть, которая позволяет сделать модернизацию предприятий биотехнологической отрасли.

"Будут выделены деньги на модернизацию существующих центров, строительство новых предприятий. В частности, у нас в институте создается научно-производственный центр биотехнологий - это целый мини-завод. У нас уже есть опытно-промышленное производство, но после реализации проекта будем иметь практически промышленное производство", - рассказала она и сообщила, что сейчас институт закупает оборудование.

"Думаю, что в следующем году мы уже запустим одну линию и будем производить пробиотики в сухой форме в расчете на турецкий рынок. Именно наличие современного оборудования и оригинальных технологий позволяет думать об экспорте и решать вопросы импортозамещения", - констатировала она.