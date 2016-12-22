Белорусский IT-инвестор Виктор Прокопеня создал совместный бизнес с cемьей Гуцериевых

Инвестиционная компания VP Capital Виктора Прокопени и инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный Михаилом Гуцериевым и его семьей, совместно инвестируют в сферу искусственного интеллекта 100 млн долларов.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба VP Capital.

Как сказано в нем, «целью совместных инвестиций станут перспективные инновационные проекты, связанные с созданием и продвижением IT-продуктов на базе искусственного интеллекта». Планируемый объем инвестиций составит более 100 млн долларов.

В рейтинге самых богатых бизнесменов России лично Михаил Гуцериев занимает 16-место с состоянием 5,9 млрд долларов, а его семья в 2016 году признана изданием Forbes самым богатым кланом России. Гуцериевым-Шишхановым, по оценкам, принадлежат активы на сумму 10 млрд долларов.

Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises был основан семьей Гуцериевых специально для инвестиций в технологический сектор. Сейчас основные доходы ей приносят «старые отрасли». В том числе в Беларуси семья Гуцериевых с начала 2000-х занимается поставками и переработкой нефти, владеет отелем Renaissance и сейчас инвестирует в строительство калийного комбината в Любанском районе.

По словам председателя совета директоров фонда Larnabel Enterprises Михаила Гуцериева «технологии искусственного интеллекта открывают ряд интересных инвестиционных возможностей, и мы рады расширить наши инвестиции в сферу высокотехнологичных проектов». По словам известного российского бизнесмена, «Виктор Прокопеня обладает успешным опытом реализации IT-проектов, и я уверен, что высокий профессионализм и глубокие знания Виктора и его команды помогут в осуществлении наших многообещающих планов».

Как отметил основатель VP Capital Виктор Прокопеня, «новые технологии искусственного интеллекта уже в ближайшие 5 лет изменят мир также, как его в свое время изменили мобильные устройства и интернет».

«Все IT- проекты, которыми я занимался на протяжении последних лет, имели в своей основе алгоритмы машинного обучения. Я убежден, что в будущем на этом пути нас ждут большие достижения», - подчеркнул известный бизнесмен.

В 2010-х годах Виктор Прокопеня создал одного из лидеров в сфере разработки мобильных приложений компанию Viaden Media. После продажи ее контрольного пакета израильскому миллиардеру Тедди Саги, Виктор Прокопеня инвестировал в компанию в сфере маркет-мейкинга exp (capital).