Беларусь в числе стран с самой дорогой электроникой
Технологии
16 декабря 2016
АА
Крупный латиноамериканский онлайн-ритейлер Linio решил узнать, в каких странах продается самая дешевая электроника. Команда портала исследовала цены на 14 различных устройств в 72 государствах и составила на основании этих данных рейтинг.
фото: myfin.by
Беларусь заняла в нем не очень почетное 60 место. Оно обозначает, что наша страна – совсем не рай с точки зрения расходов, которые несет население при покупке современной техники, пишет myfin.by.
По данным ритейлера, к примеру, iPhone у нас в среднем стоит 616 долларов, а Android – 887. MacBook обойдется в 1 695 долларов, а лэптоп с Windows – в 1 262.
За мультифункциональный принтер надо отдать 129 долларов, за переносное зарядное устройство – 13. Внешний жесткий диск на 2 терабайта «потянет» на 102 доллара, а Apple Watch – на 306.
В рейтинг Linio вошли также две наши страны-соседки – Украина, которая на 43 месте, и Россия, обосновавшаяся на 48-м. То есть электроника у них дешевле, чем в Беларуси.
Государством, где человек заплатит за достижения науки и техники самую маленькую цену, оказался Кувейт. И наоборот, самая дорогая с этой точки зрения, – Венесуэла.
Авторы рейтинга отметили, что составляя его, сразу почувствовали, насколько большое влияние на цены оказывают тарифы, налоги и инфляция.
«Самым дешевым стал Средний Восток, где, несмотря на высокую стоимость жизни, очень низки ставки НДС. А самыми дорогими – страны вроде Беларуси и Венесуэлы, где инфляция и барьеры для импорта сильно ограничили доступ потребителей к рынку», – делают вывод они.
Кстати, при проведении исследования команда Linio пользовалась данными о ценах как в обычных, так и в онлайн-магазинах каждой из вошедших в рейтинг стран.
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