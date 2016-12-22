Испанская технология, внедренная в Бресте, сократила путь между Москвой и Берлином на пять часов

В субботу, 17 декабря, был дан старт несколько лет готовившемуся проекту по ускоренному переводу поездов с европейской колеи на российскую. Вместо двух часов этот процесс занимает около 20 минут и делает ближе Москву и Берлин почти на пять часов.

С Курского вокзала в этот день в первый рейс торжественно был отправлен новый скоростной международный поезд № 13/14 Strizh.

"Многие годы стояла проблема быстрого перехода с европейской колеи на российскую. Теперь эта проблема решена. Железные дороги должны объединять, и сегодня мы имеем современный подвижной состав, который будет осуществлять переход с одной колеи на другую всего за 20 минут. Раньше эта операция занимала несколько часов”, – подчеркнул во время церемонии отправления поезда президент РЖД Олег Белозёров.

В настоящее время смена колесных пар у международных поездов, пересекающих границу с ЕС, занимает около 2 часов. Благодаря специальному переводному устройству, которое было разработано испанской компанией Patentes Talgo и смонтировано со всей необходимой инфраструктурой в Бресте, путь от российской столицы до Берлина станет почти на 5 часов короче и будет составлять немногим более 20 часов. Также сам Strizh сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар, позволяющей сократить время в пути следования: для перехода с колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) на станции Брест в Беларуси.

Как сообщает РЖД, поезд будет курсировать два раза в неделю – по субботам и воскресеньям из Москвы и по воскресеньям и понедельникам – из Берлина. Расстояние от начальной до конечной точки маршрута поезд будет преодолевать за 20 ч. 14 мин. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Смоленск, Орша, Минск, Брест, Тересполь, Варшава, Познань, Жепин и Франкфурт (Одер).