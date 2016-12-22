Испанская технология, внедренная в Бресте, сократила путь между Москвой и Берлином на пять часов
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 декабря 2016
АА
В субботу, 17 декабря, был дан старт несколько лет готовившемуся проекту по ускоренному переводу поездов с европейской колеи на российскую. Вместо двух часов этот процесс занимает около 20 минут и делает ближе Москву и Берлин почти на пять часов.
С Курского вокзала в этот день в первый рейс торжественно был отправлен новый скоростной международный поезд № 13/14 Strizh.
"Многие годы стояла проблема быстрого перехода с европейской колеи на российскую. Теперь эта проблема решена. Железные дороги должны объединять, и сегодня мы имеем современный подвижной состав, который будет осуществлять переход с одной колеи на другую всего за 20 минут. Раньше эта операция занимала несколько часов”, – подчеркнул во время церемонии отправления поезда президент РЖД Олег Белозёров.
В настоящее время смена колесных пар у международных поездов, пересекающих границу с ЕС, занимает около 2 часов. Благодаря специальному переводному устройству, которое было разработано испанской компанией Patentes Talgo и смонтировано со всей необходимой инфраструктурой в Бресте, путь от российской столицы до Берлина станет почти на 5 часов короче и будет составлять немногим более 20 часов. Также сам Strizh сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар, позволяющей сократить время в пути следования: для перехода с колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) на станции Брест в Беларуси.
Как сообщает РЖД, поезд будет курсировать два раза в неделю – по субботам и воскресеньям из Москвы и по воскресеньям и понедельникам – из Берлина. Расстояние от начальной до конечной точки маршрута поезд будет преодолевать за 20 ч. 14 мин. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Смоленск, Орша, Минск, Брест, Тересполь, Варшава, Познань, Жепин и Франкфурт (Одер).
Крупный латиноамериканский онлайн-ритейлер Linio решил узнать, в каких странах продается самая дешевая электроника. Команда портала исследовала цены на 14 различных устройств в 72 государствах и составила на основании этих данных рейтинг.
Инвестиционная компания VP Capital Виктора Прокопени и инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный Михаилом Гуцериевым и его семьей, совместно инвестируют в сферу искусственного интеллекта 100 млн долларов.
Около 100 инновационных биотехнологий планируется разработать в Беларуси до 2020 года, сообщила генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
23 декабря в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится конференция SmartTaler 2016, посвященная современным IT-решениям для финансового и банковского сектора. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.
Председатель ГКНТ Александр Шумилин заявил, что за минувшую пятилетку в рамках реализации государственных программ освоено почти 9,5 тысяч различных технических новшеств, в том числе пять инноваций мирового уровня.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.