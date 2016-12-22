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Игра компании Playtika, работающей в Минске, названа Facebook одной из лучших в 2016 году

Технологии

ЕЖЕДНЕВНИК, 22 декабря 2016

АА

Игра Poker Heat, разработанная экспертами бывшей израильской, а сейчас китайской компании, отмечена в номинации «Лучшие веб-игры».

Игра компании Playtika, работающей в Минске, названа Facebook одной из лучших в 2016 году

bss-book.ru

В Беларуси офис израильской Playtika, которая в конце этого лета за 4,4 млрд долларов была продана китайскому консорциуму инвесторов, появился в 2010 году.

Игрой уходящего года Facebook назвал Gardenscapes - New Acres от разработчика  Playrix.

Всего в числе лучших игр в нескольких номинациях были отмечены 24 продуктов ведущих компаний мира. 

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