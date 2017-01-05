Тематические новости

Белорусский дизайнер представил, как выглядел бы совместный электрогрузовик от Apple и Audi

Технологии

ЕЖЕДНЕВНИК, 03 января 2017

АА

Компания Apple пока не создала своего электромобиля. Но это не помешало дизайнеру из Беларуси Артему Смирнову предложить свое видение, как могла бы выглядеть его концепция.

Белорусский дизайнер представил, как выглядел бы совместный электрогрузовик от Apple и Audi

techeblog.com

Для этого он вместе с украинским  3D-модельером объединили  Apple и Audi в совместный грузовик.

Совместное транспортное средство могло бы выглядеть так, как на этих фотографиях, размещенных на ресурсе Techeblog.com.   

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Технологии»
Блогеры