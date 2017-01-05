Белорусский дизайнер представил, как выглядел бы совместный электрогрузовик от Apple и Audi

Белорусский студент, начавший два года назад создавать автономную подзарядку для смартфонов, собрал на краунфандинговой площадке kickstarter необходимый объем ресурсов и обещает вывести продукт на рынок в мае текущего года.
2016-й можно считать годом российских хакеров. Им удалось заставить говорить о себе, повлияв на исход важнейших политических выборов на планете. И ресурсов, чтобы противостоять им, у западных стран немного.
В субботу, 17 декабря, был дан старт несколько лет готовившемуся проекту по ускоренному переводу поездов с европейской колеи на российскую. Вместо двух часов этот процесс занимает около 20 минут и делает ближе Москву и Берлин почти на пять часов.
Крупный латиноамериканский онлайн-ритейлер Linio решил узнать, в каких странах продается самая дешевая электроника. Команда портала исследовала цены на 14 различных устройств в 72 государствах и составила на основании этих данных рейтинг.
Инвестиционная компания VP Capital Виктора Прокопени и инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный Михаилом Гуцериевым и его семьей, совместно инвестируют в сферу искусственного интеллекта 100 млн долларов.
Около 100 инновационных биотехнологий планируется разработать в Беларуси до 2020 года, сообщила генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
23 декабря в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится конференция SmartTaler 2016, посвященная современным IT-решениям для финансового и банковского сектора. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.
Председатель ГКНТ Александр Шумилин заявил, что за минувшую пятилетку в рамках реализации государственных программ освоено почти 9,5 тысяч различных технических новшеств, в том числе пять инноваций мирового уровня.
В Беларуси низкий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Сезонный подъем медики ожидают к концу января — началу февраля. Специалисты надеются, что из-за высокого уровня вакцинации населения и в этом году эпидемии у нас не будет.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.