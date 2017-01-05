Белорусский дизайнер представил, как выглядел бы совместный электрогрузовик от Apple и Audi

Компания Apple пока не создала своего электромобиля. Но это не помешало дизайнеру из Беларуси Артему Смирнову предложить свое видение, как могла бы выглядеть его концепция.

Для этого он вместе с украинским 3D-модельером объединили Apple и Audi в совместный грузовик.

Совместное транспортное средство могло бы выглядеть так, как на этих фотографиях, размещенных на ресурсе Techeblog.com.