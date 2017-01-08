В Беларуси разработали супербронежилет

Как сообщил академик-секретарь отделения физико-технических наук НАН Беларуси Александр Ласковнев, ученые отделения участвуют во многих исследованиях и начинаниях, в том числе и в борьбе с терроризмом.

"В следующем году нами будет предложена технология конструкции бронежилета высокого класса защиты против винтовочных пуль с термоупрочненными сердечниками. То есть наш бронежилет будет противостоять очень мощному оружию", - пояснил Александр Ласковнев, пишет БЕЛТА.