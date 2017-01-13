На "ТИБО-2017" выработают рекомендации по цифровой трансформации экономики

Рекомендации по комплексной стратегии цифровой трансформации экономики Беларуси выработают на "ТИБО-2017", заявил министр связи и информатизации Сергей Попков.

"В текущем году получит дальнейшее развитие основная тематика форума "ТИБО-2016" - цифровая трансформация всех секторов экономики в Беларуси. Основной целью форума "ТИБО-2017" является анализ мирового опыта выявления ключевых проблем и факторов успеха цифровой трансформации с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения, а также выработка рекомендаций как по комплексной стратегии цифровой трансформации, так и по отдельным секторам экономики", - отметил Сергей Попков.

Во время форума ежегодно обсуждаются актуальные проблемы развития информационной сферы Беларуси, демонстрируются технологические новинки, происходит обмен опытом и укрепляется международная кооперация, сообщает БЕЛТА.

"Многое из того, что впервые демонстрировалось на форуме "ТИБО", впоследствии нашло широкое применение на белорусском рынке", - сказал министр.